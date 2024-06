La regla 1:1 está más cerca

La junta del FC Barcelona celebrada este jueves trajo buenas noticias, aunque todavía no definitivas. Joan Laporta informó a sus directivos que la operación con el inversor que debe aportar los 60 millones (40+20) que no asumió Libero por su entrada accionarial en Barça Vision está encarrilada, aunque no completamente cerrada, pues quedan unos flecos por concretar.

Los 40 millones que abona esta sociedad europea (de la que no se informó su nombre a los directivos) se podrán incluir en el presente ejercicio aunque la operación no esté cerrada, pues hay tiempo en la formulación de las cuentas hasta pasar por la auditoría. Este es un hecho fundamental de cara a recuperar la regla 1:1 que permite que cada euro ingresado se pueda reinvertir en fichajes.

El OK de LaLiga

Las negociaciones por el capital que dejó impagado Libero van por el buen camino hasta el punto de que la Liga está informada y acepta que el Barça entre en la regla, a la espera de la confirmación definitiva.

No obstante, incluso en el caso de no estar en la regla, el club podría ir al mercado y fichar a futbolistas sin inscribirlos hasta entrar definitivamente en el 1:1, como por ejemplo ocurrió hace dos temporadas con Jules Koundé, cuando el internacional francés se tuvo que quedar las dos primeras jornadas de Liga sin jugar. Pero desde el club se espera no tener que llegar a esta situación gracias al músculo financiero que aporta el sustituto de Libero.

A los 40 millones le sucederán otros 20 'kilos' que aportará el mismo inversor europeo, pero todavía quedarán 40 millones para completar el pago previsto esta temporada. En este sentido, hay buenas perspectivas y vías abiertas para que se pueda concretar en las próximas semanas, y entonces sí, regresar definitivamente a la regla del 1:1.

Sin comunicado oficial

Pese a tener el acuerdo muy avanzado y prácticamente cerrado, desde el club azulgrana no se emitió ningún comunicado oficial sobre lo tratado en la junta directiva por una cuestión de confidencialidad. Se informó a los directivos de las negociaciones y se dio internamente un mensaje de tranquilidad y de esperanza dentro de la delicada situación económica por la que atraviesa la entidad.

En definitiva, el Barça ingresará 60 millones de euros, los 40 que Libero no pagó el pasado año y que están ya prácticamente cerrados, más los 20 que el fondo alemán debía ingresar durante este mes de junio y que tampoco cumplió, por lo que se decidió llevar el impago a los tribunales, todavía a falta de resolución judicial. Desde el club azulgrana están plenamente convencidos de que los 40 millones que deben ingresar los otros socios de Barça Vision también llegarán.

De esta manera, se alcanzarán los cien millones necesarios para regresar a la normalidad del mercado, independientemente de que se pueda realizar alguna venta importante de futbolistas de la plantilla que permita dotar de una mayor capacidad económica. Pero lo que importa de cara a LaLiga y de cara a la regla que permita operar en el mercado es que se cierre este acuerdo que en junta directiva ya se dio por muy encarrilado. Una muy buena noticia.

Se informó de la negociación con Nike

Además del acuerdo casi sellado del sustituto de Libero, en la junta directiva que cerró el ejercicio 2023/2024 también se informó del estado de las negociaciones con Nike. Las perspectivas también son muy buenas, aunque todavía habrá que esperar un poco. La previsión es que entre julio y agosto ya se alcance un acuerdo que sea muy beneficioso para el club azulgrana y se amplíe una vinculación con la multinacional norteamericana que arrancó en 1998 y cuyo contrato actual, que será ampliamente mejorado, expira en 2028. El nuevo contrato será por 10 temporadas más desde el momento de la firma.