El registro del Barça que invita a pensar en otra Liga

Se han disputado aún pocas jornadas para sacar conclusiones de lo que ofrece el tercer proyecto de Hansi Flick al frente del Barça. Queda demasiado porque esto acaba de empezar. Pero sí existen datos suficientes para decir que el inicio de Liga de los blaugrana permite seguir soñando con títulos y ¿por qué no? con el tercer título consecutivo, algo que solo han logrado Cruyff y Guardiola. Poca broma. Más allá de las buenas sensaciones y de un fútbol vertiginoso y arrollador, los números respaldan cualquier lectura optimista.

Hansi Flick consulta el reloj en uno de los partidos de la pretemporada del Barça. / Dani Barbeito / SPORT

No toca aún empezar a habla de una racha que sigue perteneciendo al Barça del Tata Martino (13-14), cuando ganó las primeras ocho jornadas de Liga. Para ello habrá que ganar, por lo menos, los cuatro próximos compromisos ante Valencia, Levante, Racing y Sevilla. Al siguiente, Getafe, estarían en disposición de igualar aquellos ocho triunfos, mientras que, ganando uno más, Betis, lo superarían y, de forma paralela, igualarían la mejor racha histórica, en manos del Real Madrid de Víctor Muñoz (68-69), que ganó las nueve primeras jornadas.

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Como decíamos, queda mucho para eso. Aunque no para destacar que ganar los tres primeros partidos ya se trata de un hecho destacable por sí mismo, pero aún lo es más cuando se logra con unos registros goleadores tan imponentes. De hecho, en los últimos 25 años, solo en una ocasión se han dado los mismos guaritmos. El Barça de Flick ha sumado nueve puntos gracias al 0-5 en Elche, el 2-0 al Athletic y el 5-2 al Rayo Vallecano. En total, 12 goles a favor y 2 en contra. Una diferencia de +10. Estos números solo los iguala en el último cuarto de siglo Ernesto Valverde la temporada 18-19, cuando también arrancó con nueve puntos, 12 goles marcados, dos encajados y un +10 en la diferencia gracias a un 3-0 al Alavés, un 0-1 en Valladolid y un 8-2 ante al Huesca. Aquella racha terminó en cuatro victorias, con un 2-2 ante el Girona en la quinta jornada.

Tres de tres no es nada fácil

Solo hay un precedente mejor en producción ofensiva dentro de ese periodo, pero sin pleno de puntos. El Barça de Pep Guardiola de la 2011-12 marcó 15 goles y encajó dos en sus tres primeras jornadas, aunque empató 2-2 en Anoeta y se quedó con siete puntos. Es decir, tuvo mejores números de ataque, pero no consiguió un inicio perfecto. El dato adquiere todavía más fuerza si se amplía la mirada histórica. Es solo la tercera vez que el Barça empieza una Liga con tres victorias y al menos 12 goles, después de los equipos de 1948-49 y 2018-19. Y existe un detalle que invita al optimismo: ambos precedentes terminaron conquistando el campeonato.

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El inicio actual también supera claramente los dos anteriores de Flick en el banquillo azulgrana. En su primera temporada logró nueve puntos de nueve, pero con un balance de 6-3; en la segunda sumó siete puntos y presentó un 7-3. Ahora el Barça ha elevado el listón hasta el 12-2, confirmando que este es su mejor comienzo desde la llegada del técnico alemán.