Dos regalos para Flick antes del Levante

Hansi Flick quiere recuperar efectivos para visitar el Ciutat de Valencia en la segunda jornada de Liga. Tras empezar bien la temporada en Mallorca, el Barça ha tenido una semana muy movida con los retrasos del Spotify Camp Nou, las dificultades de llegar a la norma 1:1 y los cuatro jugadores que siguen sin estar inscritos.

El alemán tiene un deseo: poder contar con al menos Gerard Martín y Robert Lewandowski para enfrentarse al Levante. El canterano es el primero en la lista de prioridades para inscribirse en la Liga y el polaco se lesionó en el último partido de la gira asiática de pretemporada.

La inscripción de Gerard Martín pasa por Oriol Romeu

Tras la marcha de Iñigo Martínez, Gerard Martín podría ganar protagonismo como central si finalmente la apuesta por Jofre Torrents sale bien en el lateral izquierdo. En pretemporada Flick ya lo utilizó en esa nueva posición y su embergadura podría ser clave para verlo más recurrentemente.

De hecho, alemán ya dejó claro en rueda de prensa que su idea es que el canterano esté en Valencia: "Espero que esté inscrito Gerard Martín para este partido. He hablado con él y somos optimistas. Yo tengo claro que me gustaría tenerlo para este partido". Para que esto pueda suceder, el Barça está trabajando a contrarreloj para rescindir el contrato de Oriol Romeu, algo que debería estar al caer y que sería clave para poder inscribir al defensa de Esplugues.

Gerard Martín recibió ofertas este mismo verano / SPORT

La alta médica de Lewandowski

Por otra parte, el polaco debería recibir el alta médica el próximo sábado por la mañana para poder viajar con sus compañeros tras superar sus molestias en el bíceps femoral. Flick optó por Ferran Torres en Son Moix como titular y lo más normal es que el valenciano repita en la segunda jornada, pero el alemán tiene claro que necesita recuperar todos los efectivos para este inicio de temporada.

Rashford fue la alternativa al 'tiburón' en la segunda parte cuando fue substituido, pero con Lewandowski de vuelta podríamos ver al inglés por la banda izquierda. El técnico culé dejó caer en rueda de prensa que el delantero entrará en la convocatoria y que en función de cómo vaya el partido decidirán si forzar su vuelta o espera a la tercera jornada ante el Rayo Vallecano.

Robert Lewandowski en un entrenamiento del FC Barcelona / FCB

Esas son las esperanzas del entrenador del Barça, recuperar dos hombres importantes para tenerlos disponibles ante el Levante. En cambio, Flick sabe que lo más normal es que las inscripciones de Bardghji, Bernal y Szczesny tarden aún unos cuantos días más.

Algo menos problemático ya que no quiere correr ningún riesgo con el canterano, tienen muchas opciones en el ataque y Joan García es el titular en la portería. Pero lo primordial para él son esos dos movimientos: el alta médica de Lewandowski y la inscripción de Gerard Martín.