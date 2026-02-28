El regalo de Maldini a Gerard Martín por su cumpleaños

Hay regalos que nunca se olvidan. Gerard Martín cumplió 24 años el jueves, 26 de febrero, y lo celebró con uno de esos obsequios que trascienden el objeto: una camiseta del Milan con el mítico dorsal 3 y el parche de la Champions dedicada por el propio Paolo Maldini.

“Para Gerard… ¡Feliz cumpleaños y mucha suerte en tu carrera! Con cariño, Paolo Maldini”, escribió el legendario defensa italiano en la elástica clásica que ya forma parte de la colección más íntima del lateral azulgrana. Un detalle que emociona por sí solo, pero que adquiere una dimensión especial si se tiene en cuenta que, desde hace meses, el joven defensa del Barça carga con un apodo tan ilustre como inesperado: Gerard ‘Maldini’.

La historia del sobrenombre nació casi como una broma de grada. Fue en la pasada pretemporada, cuando el lateral empezó a actuar de central y su elegancia, perfil zurdo y sobriedad defensiva evocaron —con inevitable exageración futbolera— al icono del Milan. La comparación prendió rápido entre la afición, se convirtió en meme (con montaje incluido de Gerard luciendo la melena del italiano) y terminó de asentarse en el vestuario, donde sus propios compañeros ya lo llaman así con naturalidad. Un guiño que ahora el propio Maldini ha validado con tinta y dedicatoria.

Gerard Martín agradeció a Paolo Maldini su regalo / Instagram

El círculo, de algún modo, se ha cerrado. El apodo que empezó como chanza ha recibido la bendición del original. Y a Gerard le queda una imagen para siempre: el referente de generaciones escribiendo su nombre sobre el dorsal 3 más famoso de la historia del Milan.

Más allá del simbolismo, el cumpleaños llega en un momento de estabilidad para el defensa. Esta semana, en la inauguración de la Cruyff Court de Sant Andreu de la Barca —su ciudad—, el jugador se mostró rotundo sobre su futuro: aseguró que no ha recibido acercamientos formales de otros clubes y que se siente plenamente identificado con el Barça. “Es donde quiero estar y estoy contento”, zanjó. Un cumpleaños, por tanto, para recordar. Porque hay felicitaciones que se leen… y otras que se llevan puestas toda la vida