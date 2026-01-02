El regalo de los jugadores del Barça a los de Ronin FC de Ibai Llanos: "¡Qué locura!"

En estos días navideños, Edgar Alvaro, Marc Pelaz y Nadir Louah, jugadores de Porcinos en la Kings League y de Ronin FC, el equipo de cuarta catalana creado por Ibai Llanos, recibieron de Lewandowski, Gavi y Balde un regalo sorpresa con dedicatorias personalizadas incluidas que les costará de olvidar. "¡Qué locura!".

Antes del encuentro que les enfrentaba al Joventut 25 de setembre, partido que acabaron ganando por un contundente 3-0 ante el único rival que les ha podido plantar cara en el grupo y que les permite mantener el invicto en la cuarta catalana, a estos tres futbolistas les obsequiaron con sus nuevas botas de la mano de Nike, las Phantom.

Esta acción, totalmente sorpresa para los jugadores del equipo del streamer, fue recibido con incredulidad y mucha emoción por parte de Edgar Alvaro y con gran cariño por parte de los otros dos, ya que Marc Pelaz y Nadir Louah son excompañeros de Gavi y Alejandro Balde en La Masia.

Lewandowki a Edgar Alvaro

"¡Hey, Edgar! Solo quería desearte lo mejor para el partido. He escuchado que en el último marcaste y espero que puedas repetir con este regalo, te deseo lo mejor, Lewy", a lo que muy sorprendido preguntó: "¿Lewy?, Júrame que ha escrito esto Lewandowski", a lo que su técnico, Narcís Barrera, afirmaba con la cabeza provocando la incredulidad del delantero: "¡Qué p*** locura!, Estoy flipando", mientras enseñaba las botas con la firma hecha a mano del polaco en la punta.

Gavi a Marc Pelaz

"Hola Marc solo quería desearte mucha suerte a ti y al equipo en este partido tan importante. Ahora que se acercan las navidades quería darte un regalo muy especial. Espero que te traiga suerte. Un abrazo muy grande, Gavi". Además, el centrocampista azulgrana también le escribió un detalle en la parte trasera de sus nuevas armas: "Mucha suerte Marc!! A ganar", junto con su firma.

"Igual la gente no lo sabrá seguramente pero bueno, yo coincidí con Gavi en el Barça. Él tenía un año menos, pero bueno sí que jugamos algún partido juntos porque a él le solían subir porque era buenísimo ya. Entrenos también varios así que me hace mucha ilusión que me haya hecho este regalo y nada... Muchísimas gracias Gavi y muchísimas gracias Nike.

Alejandro Balde a Nadir

"Hola Nadir, espero que todo te vaya genial. Mucha suerte para el partido de hoy, a ganar y espero que te guste mi regalo", a lo que sorprendido también leyó el nombre del jugador azulgrana que se las regalaba: "Alejandro Balde, fue compañero mío". "Además, las Phantom las que más me gustan. Muchas gracias Balde", comentaba sobre el diseño de sus nuevas Nike.