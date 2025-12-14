El 'regalazo' de Natalia Belloli a Raphinha tras los dos goles ante Osasuna

Este domingo Raphinha está de celebración. El brasileño, que cumple 29 años este 14 de diciembre, ha querido celebrar un día muy especial junto a su familia, Natalia Belloli, con quién tiene un hijo en común, Gael. Raphinha tiene día de descanso, como el resto del equipo, y más que merecido tras ser decisivo en la victoria del Barça contra Osasuna (0-2).

Los dos goles del once le permitieron al Barça llevarse tres puntos muy importantes del Spotify Camp Nou para colocarse a siete del Real Madrid. Una distancia suficiente para meterle presión al eterno rival, el conjunto blanco.

Esta temporada, Raphinha lleva 6 goles y 3 asistencias en 13 partidos, a pesar de caer lesionado por el bíceps femoral del muslo derecho, en septiembre. Raphinha ha amanecido tranquilo, pero lo que no sabía es que le esperaba una gran sorpresa.

La sorpresa y la incredulidad de Raphinha

"Hola gente, estoy hablando bajito para que Raphinha no lo escuche. Pasado mañana es su cumpleaños (lo preparó dos días antes) y este año quería hacer algo muy diferente. Preparé algo que Rafa quería desde hacía mucho tiempo. Su sueño era tener una autocaravana, porque le encanta acampar y hacer esas cosas... Le voy a decir: amor es tuyo", comentaba Natalia, muy emocionada por el regalo.

Al llegar al concesionario, Natalia preparaba la sorpresa. Mientras lo engañaba a la hora de elegir el coche, porque dice que los elige Raphinha, la sorpresa lo esperaba fuera. Cuando vio la autocaravana, le dijo Natalia: 'Es tuyo'. La cara de Raphinha era de incredulidad.

¿Seguro que podré conducir esto?, respondía Raphinha, todavía en 'shock'. "Esto lo tendré que igualar con un ferrari", comentaba. "El regalo era verte feliz, ¿te gustó?" Y juntos lo conducieron hasta su casa. Qué menos, tras los dos goles ante Osasuna...

La caravana es de 'Drivercars'. Natalia eligió un modelo moderno, blanco y grande, espacioso para cualquier viaje que quieras hacer junto a tu pareja.

'Taia Belolli', una culé más

Natalia Belloli y Raphinha se casaron a principios de 2022. La ceremonia fue una boda civil íntima celebrada en el Salón Cívico de Leeds (Leeds Civic Hall), en el Reino Unido, a la que asistieron familiares y amigos cercanos, tras conocerse el verano de 2021 en Cancún, durante un viaje con amigos.

La mujer de Raphinha es influencer, y es muy activa en plataformas como Instagram y TikTok, donde acumula millones de seguidores y comparte contenido sobre su vida familiar, moda, entrenamientos y colaboraciones con marcas. Ha utilizado sus plataformas para denunciar los ataques racistas y machistas dirigidos tanto a ella como a su familia tras los partidos de su marido.

No se pierde ningún partido, y está totalmente comprometida con el equipo. Va a todos los partidos que se juegan en casa y anima al equipo a través de las redes sociales. Está muy a gusto en Barcelona y es una 'culé' más.