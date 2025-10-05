Así ha regalado el Barça el liderato

Lamentable partido del Barça en el Ramón Sánchez Pizjuán, el peor desde la llegada de Hansi Flick a su banquillo. Los azulgranas salieron goleados y se van al parón de selecciones con dos derrotas consecutivas, una en Champions y otra en Liga, y entregando el liderato al Real Madrid tras ocho jornadas disputadas.

Contribuyó a la derrota la actuación de Muñiz Ruiz, árbitro de campo, y Del Cerro Grande, su colega en el VAR. Entre los dos pusieron en ventaja al Sevilla señalando un penalti inexistente de Araujo sobre Isaac Romero y se desentendieron más tarde de una posible falta sobre Koundé en el segundo tanto sevillista.

Dos goles en contra y esta vez no hubo remontada como en Oviedo o Levante. Y eso que lo mejor del Barça en la primera mitad fue el resultado y Szczesny. El polaco evitó un par de goles más con sus intervenciones y Rashford metió a los azulgranas en el partido justo antes del descanso con un golazo.

La defensa había hecho aguas durante toda la primera mitad. La presión al hombre con balón no estaba siendo buena y las llegadas de los hombres de segunda línea del Sevilla eran constantes. Aquello que tan bien le fue a Flick la pasada temporada ya no es una sorpresa para los rivales, que han aprendido a romper la defensa en línea avanzada del Barça. El alemán dejó en el banquillo a Araujo y Gerard Martín en el descanso y dio entrada a Eric y Balde para tener mejor salida de balón y romper los marcajes individuales ordenados por Matías Almeyda.

El Barça tuvo oportunidades para empatar. Lewandowski, muy flojo durante todo el partido, falló el penalti forzado por Balde, mientras Bardghji tuvo dos remates francos, pero no acertó ante el portero del Sevilla, que vio como sus compañeros destrozaban al Barça a la contra en el descuento. Dos goles más para que los azulgranas sumaran la derrota más abultada de la era Flick.

El parón

No ha empezado bien el mes de octubre para un Barça que acumula cansancio porque su técnico no ha podido rotar todo lo que hubiese querido a causa de las numerosas e importantes bajas que tiene.

El parón le debe ir bien a la plantilla para recuperar a jugadores. Raphinha, Fermín y quizá Lamine Yamal estarán listos para la vuelta. También le debe ir bien a Flick para reflexionar y buscar soluciones a los muchos problemas que está teniendo su equipo en defensa, concediendo muchas oportunidades en cada encuentro. Reaccionar es obligatorio.