El refugio de Robert Lewandowski: un paraíso de 700 m2 con vistas al Mediterráneo valorado en 11 millones

Robert Lewandowski deja el Barça tras cuatro temporadas. El delantero polaco, pese a que estaba muy a gusto en el proyecto de Hansi Flick y más que instalado en Catalunya, buscará cerrar su carrera en una nueva aventura, lejos del fútbol español. Echará de menos la Ciudad Condal, pero sobre todo Mallorca, donde posee dos propiedades y se ha convertido en uno de sus destinos favoritos para desconectar y pasar tiempo en familia, lejos de la presión del fútbol profesional.

Durante su tiempo libre, Lewandowski disfrutaba de su chalé en la urbanización Nova Santa Ponça, en Calvià, y una villa de lujo en Camp de Mar, valorada en 11 millones de euros. Siempre que podía, el atacante polaco se escapaba a la isla para desconectar y recargar pilas.

Un chalé y una villa

La primera propiedad que adquirió fue la casa en la urbanización Nova Santa Ponça en 2021, cuando aún no había fichado por el Barça. Se trata de un chalé valorado en aproximadamente 3,5 millones de euros, con 400 metros cuadrados habitables y 1.200 metros cuadrados de terreno.

El entorno de Camp de Mar también es perfecto para el polaco. Tiene campos de golf, acantilados y restaurantes 'top'. Una zona que trae a numerosas personalidades famosas que buscan discreción y calidad de vida.

La segunda, en Andraxt, es una de las zonas más exclusivas del suroeste mallorquín. Se trata de un enclave conocido por su privacidad, su entorno natural y la presencia de otras residencias de alto nivel. La villa destaca por su gran superficie, que ronda los 700 metros cuadrados, y por un diseño pensado para el confort y la vida familiar. Dispone de varios dormitorios amplios, múltiples terrazas y espacios abiertos que aprovechan la luz mediterránea durante gran parte del año.

Lewandowski, entre platos saludables y un mensaje claro: "Visca el Barça" / Archivo

Entre sus instalaciones, la vivienda incluye piscina exterior e interior, además de zonas dedicadas al bienestar como spa y gimnasio privado. Todo ello convierte la propiedad en un refugio completo para el descanso y la preparación física del futbolista. Pese a su marcha, probablemente a Arabia o a Chicago, el delantero polaco no tiene previsto vender ninguna de las dos propiedades.

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Para Lewandowski y su familia, Mallorca no es solo una inversión inmobiliaria, sino un lugar donde descansar con su familia y disfrutar del clima y de las playas, además de su tiempo libre. Una isla hecha a medida para Lewandowski, que deja un gran legado en LaLiga.