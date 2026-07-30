El refugio personal de Pau Cubarsí (19 años) es un pueblo con menos de 200 habitantes: "Estoy muy orgulloso de las raíces que he construido en Girona"

Pau Cubarsí rindió a un gran nivel durante el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Su rendimiento sobre los terrenos de juego no pasó desapercibido para la FIFA, ya que lo consideró el Mejor Jugador Joven del campeonato. Un trofeo individual que guardará en su colección para toda su vida. Además, cumplió uno de sus sueños: conquistar la Copa del Mundo con apenas 19 años.

A pesar de la fama cosechada en los últimos años, Cubarsí siempre ha mantenido los pies en el suelo y eso, en gran parte, es gracias a sus padres, Robert y Gloria.

También, una de las claves de su madurez es por el lugar donde se crio, Estanyol, un pueblo situado en la provincia de Girona, Catalunya. Un municipio con menos de 200 habitantes, donde aprendió a valorar los pequeños placeres de la vida.

El central del FC Barcelona se crio allí, aunque también pasó gran parte de su infancia en el municipio de Vilablareix, donde estudiaba y dio sus primeros pasos en el fútbol. Ambos pueblos están separados por menos de ocho minutos en coche.

Pau Cubarsí, con la Copa del Mundo / Archivo

Sin embargo, cuando empezó a destacar y el Barça lo fichó, tuvo que desplazarse hasta la Ciudad Deportiva Joan Gamper para asistir a los entrenamientos. "Los primeros 4 o 5 años tras fichar por el Barça iba en taxi a entrenar desde Girona. Fue una gran época, conocí a muchos amigos y vivimos muchas experiencias", comentó en una entrevista con 'La Vanguardia'.

El padre de Cubarsí reconoció el motivo por el que vivieron en Estanyol: "Preferiría que mis hijos crecieran en un ambiente de pueblo porque yo he sido más de pueblo, de una vida tranquila".

Pau Cubarsí, en Vilablareix / SPORT

El municipio catalán es muy pequeño y cuenta con una plaza, la iglesia de Sant Andreu, un templo de origen románico que ha sido reformado a lo largo de los años, y numerosos campos verdes. Además, está muy cerca del volcán de la Crosa, un gran cráter natural de la zona.

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Un homenaje por todo lo alto

El pasado lunes, el central del conjunto azulgrana recibió un homenaje en Vilablareix, donde aseguró que "estoy muy orgulloso de las raíces que he construido aquí, en mi pueblo. Me quedo con las tardes en la plaza, en la piscina…".