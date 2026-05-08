El refugio de Marc Casadó, el orgullo de un pueblo de 5.000 habitantes lejos de las grandes ciudades

Desde la colina de Samont hasta la riera de Vallserena, Sant Pere de Vilamajor se conecta con el macizo del Montseny ofreciendo al visitante innumerables recorridos para los amantes del senderismo. Es un pequeño pueblo con una población que se acerca a los 5.000 habitantes. En este tipo de lugares cualquier cara acaba siendo familiar.

Por eso extraña que en Can Noguera, ese bar y restaurante con el que todo pueblo con voluntad de serlo cuenta, aseguren que a Marc Casadó le han visto poco. Tiene su explicación: el futbolista revelación de la temporada en el Barça y en la Liga, con la excepción de su etapa en el instituto, ha hecho vida en el pueblo vecino, Sant Antoni de Vilamajor (algo más de 6.500 vecinos), separado por un quilómetro y medio y cuya pretensión ha sido, esa es la sensación, parecer ciudad.

SPORT se trasladó hasta estas dos poblaciones que acaban siendo prácticamente una para charlar con quienes mejor le conocen porque ya estaban ahí mucho antes de que empezara a asistir a Lewandowski o ejerciera de capitán en el Barça Atlètic con ilusión y responsabilidad. Casadó, en el fondo, es el sueño de tantos y tantos niños que nutren el fútbol base catalán y que aspiran a convertirse algún día en jugadores del Barça, ese club del que han sido seguidores desde que nacieron porque sus padres les inculcaron un sentimiento que forma parte inseparable ya de sus vidas. Casadó es la definición inequívoca del 'ser del Barça es el millor que hi ha'.

Los orígenes de Marc Casadó

El joven centrocampista del Barça se ha convertido en el orgullo local del pueblo y en el ejemplo perfecto de cómo el talento también nace lejos de las grandes ciudades. Para quienes viven allí, Casadó no es solo una figura del deporte. Sigue siendo “Marc”, el chico que creció jugando en las plazas del pueblo y que soñaba con llegar algún día a la élite.

Sus vecinos recuerdan su constancia desde pequeño y la pasión con la que vivía cada partido. Hoy, verlo triunfar en uno de los clubes más importantes del mundo genera una mezcla de emoción y orgullo difícil de describir.

El impacto del jugador en Sant Pere de Vilamajor es evidente. En cafeterías, comercios y conversaciones cotidianas, su nombre aparece constantemente. Los vecinos siguen cada partido con entusiasmo y sienten que una parte del pueblo salta al césped junto a él. Más allá de sus cualidades deportivas, lo que más valoran es que nunca haya perdido el vínculo con sus raíces.

Un ejemplo a seguir para Flick

La llegada de Hansi Flick al banquillo azulgrana también ha reforzado el protagonismo de Casadó. El técnico alemán ha destacado en varias ocasiones la disciplina y el compromiso de los jóvenes futbolistas formados en la cantera. En ese contexto, el centrocampista encaja perfectamente por su capacidad de sacrificio y su inteligencia táctica dentro del campo.

Para los niños del pueblo, Marc Casadó se ha convertido en una referencia cercana. Ya no miran únicamente a las grandes leyendas internacionales; ahora sueñan con seguir el camino de alguien que salió de las mismas calles que ellos recorren cada día. Su ejemplo demuestra que el talento puede abrirse camino desde cualquier rincón si existe dedicación y perseverancia.

Casadó estudió en a escuela 'Joan Casas', donde todavía guardan una fotografía de Casadó de pequeño junto a su clase. “Era muy espabilado, muy hábil y corría mucho. Siempre se apuntaba a todo, ya fuera la bicicletada, cualquier actividad deportiva o incluso el baile de fin de curso”, explicó en 3Cat hace semanas Lia Fernández, su exprofesora de Educación Física, que no dudó en destacar cómo era Casadó de niño.

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El primer equipo de Casadó fue el 'Camp de futbol Joan Nicolau'. Corría como el que más, nadie le podía quitar la pelota y jugaba contra niños más grandes”, recordó Martí Perera, primer entrenador de Casadó, que también señaló: “Tiene muchas cualidades, aunque quizá le falta ser un poco más vertical y buscar más la portería, porque tiene buen disparo”, afirmaba