Este es el refugio donde Gerard Martín desconecta del fútbol de élite, un rincón aislado entre mar y naturaleza que ofrece la calma que no encuentra en la ciudad

El joven defensa del FC Barcelona, Gerard Martín, ha encontrado el lugar perfecto donde hacer una pausa en su rutina y refugiarse en la isla de Arosa, en la provincia de Pontevedra.

Con apenas 5.000 habitantes y un entorno natural privilegiado, el enclave gallego se ha convertido en un lugar ideal para quienes buscan tranquilidad lejos del ruido mediático.

Durante su estancia, el futbolista pudo disfrutar de la calma que ofrece este rincón de Galicia, un espacio perfecto para desconectar y recuperar energía de cara a mantener un alto rendimiento durante la temporada.

Un entorno único a pocos minutos

A solo 20 minutos de Arosa se encuentra la isla de Cortegada, hogar del bosque de laureles más grande de Europa. Más de dos hectáreas de arboleda que se elevan hasta 13 metros y que solo 150 personas pueden visitar cada día, convirtiéndolo en un paraíso natural prácticamente privado.

La cercanía entre enclaves naturales permite alternar experiencias sin grandes desplazamientos, algo que Gerard Martín aprovechó para sumergirse en los paisajes característicos de la costa gallega.

La isla de Cortegada, hogar del bosque de laureles más grande de Europa / Archivo

Una isla marcada por el mar

La historia de Arosa está profundamente ligada al mar. La pesca y el marisqueo han sido durante siglos el motor económico de la zona, y hoy en día es habitual ver barcos faenando en la costa, un elemento que añade encanto al paisaje.

La combinación de mar, bosque y tranquilidad crea un contexto perfecto para el descanso, especialmente para deportistas que buscan alejarse de los focos y romper con la rutina diaria.

Un destino poco habitual entre futbolistas

Aunque Galicia gana protagonismo como destino para desconectar, sigue siendo poco frecuente entre jugadores profesionales, que suelen optar por lugares más conocidos.

La elección de Gerard Martín refleja una preferencia por espacios discretos, alejados de polémicas y del exceso de atención mediática.

Una decisión coherente con su perfil: un futbolista que se mantiene al margen de controversias y que prioriza su carrera sin distracciones externas.

Una escapada que define su carácter

La visita a la isla de Arosa deja una imagen clara de Gerard Martín: la de un jugador que apuesta por la calma, la naturaleza y la discreción para cuidar su bienestar y su rendimiento deportivo. Una elección que habla tanto de su personalidad como de su compromiso con su trayectoria profesional.