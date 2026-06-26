LOCALIDAD
El refugio de Gavi (21 años): cuenta con 40.000 habitantes, está rodeada de senderos naturales y destaca por el tomate como elemento central de su gastronomía
Es un municipio que se encuentra a pocos minutos de Sevilla
Gavi, futbolista del FC Barcelona, está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Actualmente, el jugador andaluz tiene el objetivo de que España vuelva a ganar la Copa del Mundo de Fútbol, que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá. Cuando termine el torneo, el futbolista descansará en Castelldefels, localidad donde reside, pero también en Los Palacios y Villafranca, el municipio de la provincia de Sevilla que lo vio crecer.
La localidad fue constituida en 1835 después de la unión de las anteriores localidades de Los Palacios de la Atalayuela y Villafranca de la Marisma. El pueblo se encuentra a tan solo media hora de Sevilla, lo que lo convierte en un lugar ideal para vivir, ya que en pocos minutos puedes estar en la ciudad.
El municipio de Los Palacios y Villafranca cuenta con una población de más de 40.000 habitantes. Ahí, el futbolista del Barça empezó a jugar al fútbol, concretamente en el club de fútbol local, el La Liara Balompié.
Desde siempre, la localidad ha sido conocida por ser una de las zonas agrícolas más importantes de todo el territorio andaluz, ya que las tierras que la rodean la han convertido en un punto de referencia para el sector hortofrutícola de la región.
La hortaliza que más destaca es el tomate, producto protagonista de la gran mayoría de platos de la gastronomía del municipio. En 2012, la calidad de los tomates de Los Palacios y Villafranca quedó certificada con el distintivo de Marca Colectiva Nacional.
Uno de los lugares más visitados de la localidad es la parroquia de Santa María la Blanca, pues es el templo más antiguo de Los Palacios y Villafranca, construido en el siglo XV. En el interior, se expone la imagen de María Santísima Nuestra Señora de las Nieves Coronada. Además, se encuentra en el centro del núcleo urbano.
No es el único templo de la localidad, debido a que también se pueden visitar las capillas de San Sebastián, del siglo XVI, y la de Aurora, de marcado estilo barroco.
El medio natural está integrado por los humedales del Cerro de las Cigüeñas, El Pantano y la laguna La Mejorada, además de una parte del Parque Periurbano de La Corchuela.
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