FC BARCELONA
La reflexión de José Elías sobre Lamine Yamal: "La gente pensaba: 'Uy, ese se va a torcer'. Pero está bastante centrado y con su nueva novia está más tranquilo"
El dueño de La Sirena compartió su opinión en el pódcast 'Búscate la vida'
Lamine Yamal ya hecho historia con solo 19 años después de conquistar el pasado domingo la Copa del Mundo en el MetLife Stadium. El futbolista del FC Barcelona llegó al Mundial entre algodones, ya que estuvo más de un mes y medio alejado de los terrenos de juego por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.
Fue de menos a más durante la competición. Aunque muchos esperaban que fuese la gran estrella del Mundial, finalmente no lo fue. La FIFA otorgó el premio al Mejor Jugador del torneo, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, a Rodri Hernández.
Aun así, el nivel mostrado por el '10' del conjunto azulgrana está dando mucho de que hablar y una de las celebridades que compartió su punto de vista al respecto fue José Elías, presidente de Audax Renovables y dueño de La Sirena, en el pódcast 'Búscate la vida'.
En la conversación hablaron de la presión que supone esperar que el extremo de Rocafonda gane los partidos él solo, una exigencia que puede generarle una enorme carga psicológica. No obstante, Elías expuso que "el Barça siempre ha cuidado mucho a las jóvenes estrellas y yo creo que parte del éxito del Barça es por la estructura que tiene La Masia".
"El Barça es muy consciente de cómo acompañar a los jugadores jóvenes. En ese sentido, creo que Lamine Yamal, que dio un par de bandazos hace un par de años y la gente decía: 'Uy, este se nos va a torcer', está bastante controlado. Además, ahora, con su novia, está más tranquilo", reconoció el dueño de La Sirena.
"No ha hecho un mal Mundial"
Sobre si le funciona mejor el estilo de Hansi Flick o el de Luis de la Fuente, el empresario señaló que "en el Barça se conocen mucho y tienen más verticalidad que con España". Así que Lamine Yamal rinde mejor en el conjunto azulgrana. Aunque, no dudó en reconocer que "se esperaba más de él en este Mundial o puede ser que la gente tenía las expectativas más altas con él".
No obstante, reconoció que "no ha hecho un mal torneo, pero la gente tenía unas expectativas más altas que, por ejemplo, con Pau Cubarsí".
Respecto la presión mediática, el dueño de La Sirena aseguró que "es parte del entrenamiento". Por último, concluyó diciendo que "hay que cuidar a Lamine Yamal, pero que se busque la vida... maldito problema que no haya sido la estrella del Mundial".
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