La reflexión de Ferran Torres (26 años) sobre la salud mental: "Me importa mucho. Durante mucho tiempo la gente no hablaba de ello por miedo a lo que pudieran decir los demás"

Ferran Torres atraviesa semanas de intensa exposición pública. El jugador, que se encuentra inmerso en un amplio tour mediático por Estados Unidos, ha concedido entrevistas a 'CNN' y al programa 'Today' de la NBC, donde ha hablado tanto de su futuro profesional como de su estabilidad emocional. A ello se suma el revuelo generado por sus recientes vacaciones en Ibiza junto a otras figuras públicas, un contexto que ha situado al delantero en el centro de la conversación pública.

En este escenario, Ferran ha querido poner el acento en un aspecto que considera esencial: la salud mental. El valenciano, que siempre ha sido descrito como alguien a quien no le afectan las críticas, reconoce que esa fortaleza es fruto de un trabajo profundo y sostenido.

La salud mental como pilar de su carrera

En una entrevista reciente, Ferran admitió que durante años creyó que las críticas no le afectaban, hasta que descubrió que sí lo hacían. "Aunque leas cien comentarios buenos, te quedas con el malo", confesó en el documental 'La Liga más allá del gol'. Aquella presión llegó a tal punto que perdió la ilusión por jugar y las ganas de entrenar.

Para revertir la situación, se puso en manos del psicólogo José Ángel Caperán, con quien aprendió a gestionar los extremos emocionales y a diferenciar las opiniones que importan de las que no. De ese proceso nació su alter ego, 'El Tiburón', una coraza mental que le ayudó a reconstruir su enfoque competitivo bajo el lema: "Lo intentas, te equivocas, te levantas".

Ferran se suma así a otros deportistas que han visibilizado la salud mental en el deporte de élite, como Ricky Rubio, Bojan Krkic, Michael Phelps o Simone Biles.

Un héroe de la segunda estrella que aún asimila su propio éxito

Durante su entrevista en la NBC, Ferran confesó que todavía no es plenamente consciente de cómo marcó el gol de la victoria en la final del Mundial. Ha tenido que ver el vídeo "mil veces" para asumir que fue él quien devolvió la ilusión a todo un país. A sus 26 años, ya puede presumir de haber hecho historia.

Ferran Torres con la copa del Mundial / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ese logro, sin embargo, no le ha alejado de la reflexión. "Solo quiero ser feliz", afirmó cuando le preguntaron por su futuro en el Barça. Su contrato expira en 2027 y, aunque aseguró que seguirá hasta entonces, no adelantó qué ocurrirá después.

El futuro en el Barça y la importancia de la estabilidad emocional

El seleccionador Luis de la Fuente lo resumió recientemente: "La suerte es no tener una enfermedad, no sufrir un accidente o una lesión. Lo demás es trabajo, conocimiento, preparación". Ferran parece haber interiorizado esa filosofía. Para él, la paz mental es innegociable.

Ferran Torres: "Lo bueno es que tengo contrato y puedo esperar y decidir por mi cuenta" / Sportico

"Soy el tipo de persona que cree que la salud mental importa", explicó. "Durante mucho tiempo la gente no hablaba de ello por miedo a lo que pudieran decir los demás".

Tras unas vacaciones que han generado conversación pública y un verano marcado por entrevistas y declaraciones, el delantero vuelve a la rutina con una convicción clara: cuidar su bienestar psicológico es tan importante como entrenar.