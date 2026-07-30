La reflexión de Ferran Torres sobre su cambio de mentalidad gracias a Ilia Topuria: "Yo quiero ser como tú, quiero ser indestructible. Volví siendo otro"

El 19 de julio de 2026 será un día que jamás olvidarán los españoles después de conquistar la segunda Copa del Mundo gracias al tanto de Ferran Torres. Actualmente, el atacante del FC Barcelona acapara todas las miradas después de marcar el gol en la final ante Argentina, pero también por su futuro, ya que parece estar cada vez más lejos del conjunto culé.

El delantero de Foios tiene contrato en vigor hasta 2027 y el club no está a la labor de renovarle, por lo que Ferran ya tiene la mente puesta en otros equipos, como el Paris Saint-Germain o el Atlético de Madrid.

El delantero valenciano siempre ha sido muy criticado por su estilo de juego, algo que no encajaba del todo bien. Por esta razón, decidió mejorar su mentalidad, tal y como contó en una charla en el pódcast 'The Wild Project'. En una de las personas en las que se fijó fue en Ilia Topuria, luchador español.

El de Foios reconoció a Jordi Wild cómo conoció a Topuria: "Fui a Estados Unidos y vi a Ilia Topuria. Conocí a su círculo de amigos y vi como en todo momento le hacían creer que era el mejor. Incluso le hacían una canción. En todo momento ese apoyo incondicional...".

No solo lo conoció, sino que pudo mantener una larga conversación con él: "Hablar con él y ver la mentalidad que tenía, puf. Yo llegué a ese viaje siendo un Ferran y volví siendo otro".

En ese instante de la entrevista, Jordi le cuestionó si el peleador de la UFC le ayudó a cambiar la mentalidad. "Ha ayudado mucho en el proceso de cambiarla", destapó. El ex del Manchester City destapó que después de hablar con Topuria llegó a pensar: "Uf, yo quiero ser como tú".

Ferran Torres e Ilia Topuria / SPORT

"Conversaciones internas yo con mi cabeza de 'quiero ser el mejor Ferran, quiero ser como Ilia Topuria, quiero ser indestructible'. Pues al final te lo acabas creyendo", compartió en el pódcast 'The Wild Project'.

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Por último, el de Foios reveló una reflexión de su psicólogo: "Me dice que tengo un gran don. Soy muy sensible y entonces tengo el poder de congestionarme a mí mismo y hacerme creer con mucha facilidad las cosas, tanto para bien como para mal... Ahora he convertido esa sensibilidad de mal a muy buena".