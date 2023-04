La reflexión enigmática de Leo Messi sobre su futuro

Leo Messi protagoniza la nueva campaña de Louis Vuitton y lanza un mensaje enigmático en clave de futuro

Nunca una campaña promocional había sido tan oportuna como la presentación de Horizon, la nueva línea de viaje de Louis Vuitton, que tiene a Leo Messi como protagonista.

Más allá del clásico reportaje audiovisual -una serie de fotos tomadas por el fotógrafo y cineasta Glen Luchford- del astro argentino con la nueva colección de viaje de la conocida marca, lo interesante son las palabras del propio Messi. Un mensaje en clave de futuro que lo deja todo abierto.

"Horizon para mí significa mirar hacia el futuro, dejarme llevar y volar con la imaginación. Pensar en lo que pueda llegar a venir, en lo que puede llegar a pasar e imaginar un poco todo", arranca Leo, que tras alabar a su nueva 'compañera' de viaje, sigue insistiendo en dejar su futuro abierto: "No sé qué será lo próximo, qué deparará mi futuro, pero como dije al principio me gusta imaginarme, pensar en cosas que puedan llegar a pasar, pero realmente no sé cuál será mi futuro y será lo que tenga que ser, lo que Dios quiera que tenga que ser, será".

Un mensaje poco concreto pero que a la vez es más concreto que nunca. Con la incertidumbre sobre su futuro a menos de tres meses de que finalice su contrato con el PSG y sin saber cuál será su próxima aventura futbolística si es que finalmente deja el club parisino. ¿MLS? ¿Arabia Saudí? ¿Un regreso soñado a Barcelona por el que sigue trabajando el conjunto culé? Todo está en el aire y vivirá sus próximos capítulos en pocas semanas. Mientras tanto, lo único seguro es que Leo Messi tiene ya la maleta elegica para emprender su próximo viaje. Sólo falta saber hacia donde.