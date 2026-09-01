La reflexión de Andreas Christensen (30 años) sobre la paternidad: "Mi hijo Liam adora estar en el Camp Nou. Aunque el partido sea tarde, a veces me pide si puede venir, porque le encanta estar en el estadio. Y siempre pregunta: '¿Cuándo vamos?'"

Andreas Christensen está siendo una de las grandes sorpresas en este inicio de competición del FC Barcelona. El futbolista danés ha disputado dos de los tres partidos, ante el Elche y el Rayo Vallecano, y ha ofrecido un gran nivel en ambos encuentros. Sin duda, una gran noticia para Hansi Flick.

Ayer, el central disputó su partido número 100 con la camiseta del conjunto azulgrana. Fue un encuentro muy especial para él y no estuvo solo, ya que estuvo acompañado por su esposa, la modelo e influencer danesa Katrine Friis, y su hijo, Liam.

Al finalizar el encuentro, Christensen volvió al terreno de juego del Spotify Camp Nou para jugar un rato con Liam, tal y como captaron las cámaras de DAZN, algo de lo que se habló después del partido en zona mixta.

Andreas Christensen y su hijo Liam / DAZN

En primer lugar, el defensa del conjunto azulgrana se mostró muy contento de haber defendido la camiseta culé en 100 partidos: "Estoy muy feliz. Significa mucho para mí y para mi familia. Nos sentimos bienvenidos desde el primer día y nos encanta estar aquí".

Por otro lado, Christensen habló de la relación que tiene con su hijo: " Liam adora estar aquí (en el Spotify Camp Nou). Aunque el partido sea tarde, a veces me pide si puede venir, porque le encanta estar en el estadio".

El futbolista danés reconoció que Liam siempre le pregunta cuándo van a ir al estadio. "Así que le hicimos una siesta tardía para que pudiera mantenerse despierto", comentó en zona mixta.

Andreas Christensen con su familia / Valentí Enrich

Uno de los motivos por los que le dejó ir es que son vacaciones de verano: "Todavía son las vacaciones de verano, y el simple hecho de verlo correr por el campo me da tanta alegría".

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"Me encanta estar allí, pero creo que a él le gusta más que a mí. Y también lo busco antes de los partidos y ver la sonrisa en su rostro solo por estar en el estadio me hace feliz", concluyó.