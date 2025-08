Una de los referentes del Daegu alucinó con un jugador del Barça: "No perdía un balón y controlaba todo el medio campo”

El Barça terminó la gira asiática con una convincente goleada ante el Daegu. Un 0-5 donde Lamine volvió a demostrar que está a otro nivel y futbolistas como Gavi y Rashford se reivindicaron. Uno de los futbolistas que fue víctima del juego del Barça fue Bruno Lamas, uno de los referentes del conjunto coreano.

El mediocampista ha concedido una entrevista a 'Jijantes' en la que ha explicado sus sensaciones tras medirse al conjunto azulgrana. Cuestionado sobre qué futbolista le sorprendió más, ha señalado a uno de los jugadores que más debate ha provocado en el Barça en los últimos años. "Hubo muchos jugadores que me sorprendieron pero el que más fue De Jong. Ya me gustaba, pero no perdió un balón y controló todo el medio campo. Además es un jugador fuerte en los duelos. Personalmente, me sorprendió bastante".

Los elogios a Frenkie

No es ninguna novedad: son muchos los futbolistas que señalan al neerlandés como un futbolista que impresiona en las distancias cortas. Gündogan, al poco de llegar, dijo que uno de los jugadores con quien tenía más ganas de compartir vestuario y terreno de juego. Y Joao Félix: "De Jong es el jugador que más me ha sorprendido".Gavi en su momento aseguró que "estuvo cagado cuando parecía que De Jong se iba" hace un par de meses. Cuando tuvo un pie fuera en 2022.

"Dentro del campo es un lujo: rompe líneas, aguanta el balón o te lo da en las mejoras condiciones… Es uno de los mejores mediocentros de Europa. Está liderando al equipo y a estos jugadores les has de hacer sentir cómodos”, dijo Oriol Romeu hace dos temporadas. Y también Inzaghi, extécnico del Inter, fue contundente: "De Jong me ha sorprendido al nivel de Lamine, es una cosa sensacional".

A pesar de que en algunos momentos, el propio Barça parecía por la labor de buscarle una salida, la realidad es que De Jong ha sido titular con todos los entrenadores que ha tenido hasta ahora en el club azulgrana: Valverde, Setién, Koeman, Xavi y Flick. Con el alemán, y tras superar una grave lesión de tobillo, parece haber encontrado la estabilidad en el Barça.

La temporada pasada ya fue clave en la segunda mitad de temporada, donde pasó por delante de Casadó en la rotación y en esta también parece partir como titular, a pesar de que Gavi ha empezado a un nivel espectacular la pretemporada. El de Los Palacios parece que esta temporada jugará más en la base del juego -mediocentro o interior- en lugar de la mediapunta, donde Flick le dio bastantes oportunidades el curso pasado.