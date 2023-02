El 'reencuentro' Messi-Laporta: sin saludo pero con miradas cómplices

El jugador y el presidente del Barça coincidieron en la gala 'The Best' de París El acercamiento entre las dos partes empezó a fraguarse en la reunión con Jorge Messi

No hubo foto. Ni siquiera saludo formal. Pero el hielo ya está roto. Messi y Laporta coincidieron en París en la gala ‘The Best’. El crack argentino recibió su segundo galardón. El presidente blaugrana encabezó la delegación del Barça que acompañaba a la ganadora Alexia Putellas. No hablaron. No hubo tiempo para un encuentro. Demasiada gente. Demasiadas prisas. Demasiados compromisos. Pero sí que hubo ‘miradas cómplices’ entre ambos que sirvieron para destensar el ambiente. Nada que ver con la frialdad del pasado más reciente.

El presidente del FC Barcelona estaba sentado en primera fila, en la parte de la izquierda, mientras que Messi estaba en la parte central de la derecha. Lejos pero lo suficientemente cerca para que hubiera ese intercambio de gestos que denota un cambio profundo en la relación entre Laporta y el jugador.

El primer paso ya se había dado la semana pasada, con la reunión secreta entre el padre del jugador, Jorge, y Laporta en Barcelona. En esa cumbre se sentaron las bases de la reconciliación. Que pasa por un merecido homenaje al mejor futbolista de la historia. En ningún momento se planteó un retorno de Messi. Es inviable desde el punto de vista económico. El sueño de que Messi vuelva a vestir de blaugrana solo será posible en un hipotético partido amistoso. Que ya sería mucho si tenemos en cuenta su dramática salida del Barça.

Casi dos décadas de barcelonismo

El profundo dolor que sintió Messi cuando Laporta decidió no renovarle debido a la grave situación financiera del club todavía existe. Pero la herida ha empezado a cerrarse. Y ese es el primer paso para conseguir que Messi vuelva a su casa, de donde nunca debería haberse ido. Los culés tienen necesidad de rendirle un tributo por sus dos décadas de talento y títulos. Messi debutó en el primer equipo blaugrana el 16 de octubre de 2004 en un derbi contra el Espanyol en Montjuïc y jugó su último partido con el Barça el 16 de mayo de 2021 contra el Celta.

Fueron 17 años de carrera blaugrana con un total de 778 partidos disputados y 672 goles marcados. Una etapa prolífica que acabó con un extraordinario balance de 35 títulos y un triste final que ahora, de alguna manera, se quiere recomponer.