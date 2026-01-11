Reencuentro entre Laporta y Florentino en Jeddah

El reencuentro de los presidentes de FC Barcelona y Real Madrid dejó una de las imágenes de la Supercopa de España. Joan Laporta y Florentino Pérez coincidieron en la zona noble del estadio King Abdullah de Jeddah en la previa a la final de la Supercopa de España y se fotografiaron de forma conjunta. Fue una imagen cordial sin más, pero que contrastó con el clima de máxima tensión que existe actualmente entre ambas entidades.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha recibido, en el hotel de concentración del equipo barcelonista en Yeda (Arabia Saudí), a representantes de peñas barcelonistas de Muscat (Omán), Baghdad (Irak), Shanghai (China) y Basra (Irak). / FC Barcelona / EFE

La imagen, captada antes del inicio del encuentro, reflejó una cordialidad institucional pese al momento que atraviesan las relaciones entre Barça y Real Madrid. De hecho, el propio Laporta había sido tajante en la previa al asegurar que “las relaciones con el Real Madrid están totalmente rotas”, una declaración que evidenció la profundidad del distanciamiento entre dos clubes históricamente unidos en determinadas batallas estratégicas.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, habló sobre el reencuentro entre ambos dirigentes: "Me toca intentar que se lleven bien, es importante que los grandes actores del fútbol se lleven bien. Tal y como dijo Laporta, las cosas que van mal puede que luego vayan bien, son los dos grandes embajadores del fútbol español y es importante que se lleven bien".

La Superliga y Negreira

El origen del conflicto se remonta a las discrepancias surgidas en torno al futuro de la Supercopa y al posicionamiento del Barça respecto a los grandes organismos del fútbol europeo. La decisión del club azulgrana de romper con el proyecto impulsado por Florentino Pérez y de acercarse a la UEFA —enemigo declarado del presidente del Real Madrid— supuso un punto de inflexión. A partir de ahí, las fricciones se multiplicaron y la relación se deterioró de forma progresiva.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la asamblea general ordinaria del club en Madrid. / RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

La tensión alcanzó uno de sus puntos más altos cuando Florentino Pérez cargó públicamente contra el FC Barcelona a raíz del caso Negreira, endureciendo un discurso que terminó por dinamitar cualquier atisbo de entendimiento entre ambas directivas. Desde entonces, el distanciamiento ha sido evidente y las relaciones, según reconoció el propio Laporta, se encuentran completamente rotas.

Pese a todo, el palco del estadio árabe ofreció una imagen algo distinta. Ambos presidentes mantuvieron las formas, intercambiaron gestos de cordialidad y mostraron un respeto institucional que, al menos de puertas hacia fuera, se mantiene intacto. Un gesto que no cambia el fondo del conflicto, pero que sí dejó constancia de que, incluso en uno de los momentos más fríos de su relación, Barça y Real Madrid siguen cuidando las apariencias en los grandes escenarios.