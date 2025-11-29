Las redes se incendian con el penalti no pitado a Lamine: "Clarísimo y ni lo van a revisar"

En el minuto 28 del Barça - Alavés, el protagonista volvió a ser el árbitro del partido. En este caso, Miguel Ángel Ortiz Arias , decidió no señalar un penalti por un rodillazo sobre Lamine Yamal que podría haber supuesto el 3-1 en el marcador del Spotify Camp Nou.

Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre dicha acción, entre ellos, el del periodista Dani Senabre que publicó en X un mensaje contundente: "Otro penalti clarísimo contra el Barça y ni lo van a revisar".

El FC Barcelona llegó al descanso con ventaja tras una primera mitad tan accidentada como eléctrica en Montjuïc. El Alavés sorprendió de inmediato aprovechando la fragilidad azulgrana en los primeros compases: Pablo Ibáñez, completamente liberado en un balón parado, adelantó al conjunto babazorro con un remate que silenció al estadio y evidenció los problemas defensivos del equipo de Flick, todavía sin ajustar líneas en la salida de balón.

El golpe, sin embargo, activó al Barça. En cuanto logró juntar pases y atacar por fuera, apareció el de siempre: Lamine Yamal, que volvió a demostrar que a sus 18 años es el jugador más determinante del equipo. El extremo encaró, recortó hacia dentro y firmó el 1-1 con un disparo ajustado que despertó a un Barça hasta entonces gris. Con el empate, los azulgranas ganaron metros, posesión y confianza.

A partir del minuto 20, el Alavés comenzó a acusar el desgaste y el Barça inclinó definitivamente el campo. El dominio se tradujo en llegadas, y una de ellas terminó en el 2-1 obra de Dani Olmo, que apareció desde segunda línea para aprovechar una jugada elaborada por banda derecha. El internacional español culminó la remontada con un golpeo seco que superó a Sivera y dio aire a un equipo que necesitaba reaccionar tras el varapalo inicial.