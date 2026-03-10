Las redes estallan contra Susana Guasch por sus palabras sobre Hansi Flick: "¿Cómo te atreves a decir esto?"

El FC Barcelona se enfrenta esta noche al Newcastle United en un partido clave de la UEFA Champions League. El encuentro llega en medio de un nuevo foco mediático alrededor del club tras las declaraciones de Xavi Hernández.

El exentrenador azulgrana habló abiertamente sobre su salida del banquillo y su relación con el presidente Joan Laporta, reconociendo que la situación se fue deteriorando con el paso de los meses. Además, el exfutbolista se refirió a la figura de Lionel Messi y al impacto que tuvo su salida del equipo.

Sobre este tema hablaron en 'Radioestadio Noche', concretamente Susana Guasch analizó la relación entre entrenadores y presidentes en el fútbol: "Es la enésima pelea entre un presidente y un entrenador. Aunque, claro, aquí lo peculiar es que es un jugador glorioso en el Barça".

Durante la tertulia, uno de los colaboradores recordó la comparación que hizo Laporta entre la etapa anterior y la actual sobre el rendimiento del equipo con diferentes entrenadores: "La respuesta de Laporta es brutal. Dice, 'con Flick teníamos los mismos jugadores que con Xavi, y ganábamos. Con Xavi perdíamos'".

La periodista respondió poniendo el foco en el contexto competitivo actual: "Sí, pero escucha una cosa. Flick, con los mismos jugadores gana. Y sobre todo, algo muy importante es que Flick ha visto el final del peor Madrid, el peor Madrid de los últimos tiempos por una cuestión de edad y de cambio de ciclo".

Flick aprieta a la plantilla en el entreno a 36 horas del partido ante el Atlético de Madrid / Valentí ENRICH / Sport

Sin embargo, Susana insistió en que no pretendía restar méritos al técnico alemán: "No le quito ningún mérito a Flick, ninguno, pero influye, ya que el Barça fue eliminado dos veces de la Champions y dos de la Europa League porque a poco que podía el Madrid se lo comía, ahora no".

Las declaraciones no han tardado en generar una fuerte reacción en redes sociales después de que el programa haya publicado sus palabras en X (antes Twitter). Muchos usuarios cuestionan la afirmación de que el actual Real Madrid sea el peor de los últimos tiempos. "Por lo que sea, no dirá que el Real Madrid es la plantilla con más valor de mercado del mundo", escribió un usuario, recordando que el club blanco cuenta con un valor cercano a los 1,36 mil millones de euros.

Otros aficionados también ironizan con el argumento de Guasch recordando la llegada de Kylian Mbappé al conjunto blanco: "¿Pero no se suponía que tras el fichaje de Mbappé el Madrid iba a arrasar en todas las competiciones? ¿Ahora es el peor Madrid?".

Entre las respuestas también se podían leer críticas directas como "Flick se encontró a un Madrid campeón de Europa más Mbappé", "Siempre restando mérito al Barça" o mensajes más duros como "Qué vergüenza que digas esto" o "¿Cómo te atreves a decir esto?".