Las redes no dan crédito tras la debacle del Barça contra el Atlético de Madrid: "Recuerden a los jugadores que el teletrabajo ya ha terminado"

La derrota del Barça en el Metropolitano ha supuesto una jarra de agua fría para los aficionados del FC Barcelona que no esperaban la contundencia con la que se ha saldado el marcador, 4 a 0.

La pasividad defensiva del equipo y las decisiones arbitrales han sido los dos factores que más han determinado el luminoso, dejando en una posición muy complicada la eliminatoria de semifinales de Copa, aunque todavía queda el partido de vuelta en un Camp Nou que tiene que ser una olla a presión desde antes de empezar el partido.

Eric Garcia se lamenta en una jugada de la ida de semifinales de Copa en el Metropolitano. / Associated Press/LaPresse / LAP

De momento, sin embargo, es momento de analizar lo sucedido y los usuarios de las redes sociales suelen tener cosas que decir ante hecatombes de la magnitud de la de este jueves en Madrid.

Críticas a la actitud de los jugadores

Respecto al partido en si, los usuarios de X han metido cizaña: "El Atlético destrozando al Barça con el dos contra uno a la espalda de laterales cuando el Barça se despliega en ataque", apunta el exfutbolista y colaborador en RAC1 o la Cadena SER.

Otros, prefieren usar la ironía y pide que les "recuerden a los jugadores que el teletrabajo ya ha terminado", en alusión a la jornada de viento intenso que se ha vivido este jueves en Catalunya. Hay quien se centra en el mal estado del césped, pero también resalta que "el Barça estuvo estático y el Atlético, constantemente agresivos".

En este sentido, uno comenta que los futbolistas azulgranas "llegaron tarde a todos los duelos" y que "es un problema de actitud" y un último, que "es una vergüenza" y que "los jugadores no tienen sangre, ni dignidad", al menos durante el choque de hoy.

Un recuerdo amargo de Martínez Munuera

En la retahíla de mensajes también hay para el árbitro, Martínez Munuera, otro de los protagonistas del encuentro: "Vergüenza y todo lo que queráis, pero el arbitraje de hoy entre el VAR y todas las decisiones fueron en contra del Barça", señala un aficionado crítico.

Sin embargo, no es la única: "El arbitraje es tercermundista", se apunta. Sobre el fuera de juego señalado a Lewandowski que ha invalidado el gol de Cubarsí, comentan que "si el Barça tirara un fuera de juego así en defensa y dieran gol en contra, no lo revisarían nunca" o que "buscaban un 'frame' del partido del año pasado", ante la lentitud en la decisión.

Otro es más conciso y directamente piensa que "alguien no quería otro triplete estatal para el Barça", en la misma línea que uno que señala que "no quieren que pase a la final". Quizás, la pregunta más adecuada tras el pitido final es la que indica el último de los seguidores: "No sé si ha sido peor la primera parte del Barça o el arbitraje".

Sea como sea, el martes 3 de marzo llegará el partido de vuelta y este equipo ya ha demostrado que esto de las remontadas no se le da precisamente nada mal. Para ello, sin embargo, deberán cuajar un partido perfecto y anular cualquier tipo de atisbo de encerrona del Atlético.