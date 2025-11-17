Las redes se ceban con Nico Williams por volver en el estreno del nuevo Spotify Camp Nou: "Va a cumplir su sueño"

Esta mañana, el FC Barcelona anunció una de las noticias más esperadas de los últimos años: el regreso del Spotify Camp Nou. El equipo de Hansi Flick debutará en el renovado estadio ante el Athletic Club el sábado 22 de noviembre, a las 16:15 horas. Un duelo marcado también por la vuelta de Nico Williams, después de haberle dado calabazas al club azulgrana en las negociaciones.

El jugador del equipo vasco ya se ha recuperado de sus molestias por pubalgia y será una de las bazas de Ernesto Valverde para buscar la victoria en el Spotify Camp Nou. Además, el futbolista ha podido descansar durante este parón de selecciones, ya que Luis de la Fuente decidió darle descanso.

Ya son dos veranos en los que el nombre de Nico Williams ha sido vinculado al club azulgrana, pero en ambas ventanas de traspasos decidió quedarse en el equipo de sus amores, tal y como explicó en el vídeo de su renovación. "Lo que pesa más es el corazón", afirmó.

En su última visita a Montjuic, el atacante navarro ya fue recibido con silbidos por parte de la afición azulgrana, y se espera un ambiente similar o incluso más intenso. Además, la forma en que se llevaron a cabo las negociaciones no gustó en absoluto al Barça.

La coincidencia de que el regreso del Spotify Camp Nou sea contra el Athletic Club ha generado gran controversia en redes sociales, donde los aficionados del Barça se ensañan con el jugador navarro, mientras que los seguidores del club vasco esperan que Nico Williams marque el primer gol en el estadio culé.

De esta manera, internet no ha tardado ni un segundo en llenarse de mofas sobre el regreso de Nico Williams al Spotify Camp Nou en forma de'memes' y comentarios.

Los aficionados del Barça están contentos de la coincidencia:

Vamos a jugar contra el Bilbao de Nico Williams en el Camp Nou pic.twitter.com/loZTuLiWSy — 10 (@Alexaxfcb) November 17, 2025

Nico Williams va a cumplir su sueño de estrenar el nuevo Camp Nou.

Si es que somos buenas personas! — Tribuneru (@tribuneru_cule) November 17, 2025

Just realised Nico Williams has to go up against the Camp Nou monsters. pic.twitter.com/hRHYGQ2gZH — vishwarajsapkal (@vishwarajsapkal) November 17, 2025

Veremos a Nico Williams en nuestra verdadera casa pic.twitter.com/aD9jmatA7w https://t.co/BB6c73tCy1 — 𝘼𝙙𝙖𝙢. (@gxldeadam) November 17, 2025

En cambio, la afición del Athletic Club desea que Nico Williams haga un auténtico partidazo en el feudo culé:

Imagine que Nico Williams marque le premier but au nouveau Camp Nou 😂 pic.twitter.com/OkR1j1dPsc — U͛🇸🇳 (@iamuthman1) November 17, 2025