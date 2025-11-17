FC BARCELONA
Las redes se ceban con Nico Williams por volver en el estreno del nuevo Spotify Camp Nou: "Va a cumplir su sueño"
El futbolista del Athletic Club está disponible para Ernesto Valverde tras recuperarse de su lesión en la pubalgia
Esta mañana, el FC Barcelona anunció una de las noticias más esperadas de los últimos años: el regreso del Spotify Camp Nou. El equipo de Hansi Flick debutará en el renovado estadio ante el Athletic Club el sábado 22 de noviembre, a las 16:15 horas. Un duelo marcado también por la vuelta de Nico Williams, después de haberle dado calabazas al club azulgrana en las negociaciones.
El jugador del equipo vasco ya se ha recuperado de sus molestias por pubalgia y será una de las bazas de Ernesto Valverde para buscar la victoria en el Spotify Camp Nou. Además, el futbolista ha podido descansar durante este parón de selecciones, ya que Luis de la Fuente decidió darle descanso.
Ya son dos veranos en los que el nombre de Nico Williams ha sido vinculado al club azulgrana, pero en ambas ventanas de traspasos decidió quedarse en el equipo de sus amores, tal y como explicó en el vídeo de su renovación. "Lo que pesa más es el corazón", afirmó.
En su última visita a Montjuic, el atacante navarro ya fue recibido con silbidos por parte de la afición azulgrana, y se espera un ambiente similar o incluso más intenso. Además, la forma en que se llevaron a cabo las negociaciones no gustó en absoluto al Barça.
La coincidencia de que el regreso del Spotify Camp Nou sea contra el Athletic Club ha generado gran controversia en redes sociales, donde los aficionados del Barça se ensañan con el jugador navarro, mientras que los seguidores del club vasco esperan que Nico Williams marque el primer gol en el estadio culé.
De esta manera, internet no ha tardado ni un segundo en llenarse de mofas sobre el regreso de Nico Williams al Spotify Camp Nou en forma de'memes' y comentarios.
Los aficionados del Barça están contentos de la coincidencia:
En cambio, la afición del Athletic Club desea que Nico Williams haga un auténtico partidazo en el feudo culé:
- Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
- Maldini, sobre la posible lista del Mundial: 'Yo si fuera seleccionador, me llevaba a ocho jugadores del Barça
- Said El Mala, alternativa para el Barça
- Buenas noticias para el Barça, Amorim no quiere a Rashford
- Bardghji cierra la puerta
- Sergi Domínguez: "No pude despedirme de Flick, pero le debo casi todo"
- Informe SPORT: El menisco, otra plaga en el Barça
- Hachazo' a Isak: 'No está preparado para jugar dos partidos completos