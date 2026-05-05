Las redes alucinan con el dardo de la Fundación del Levante al Barça: "No es necesario"

Nueva polémica a la vista. En esta ocasión, la Fundación del Levante ha decidido realizar un vídeo en el que muestra su malestar por las declaraciones de Àlex Roca en un pódcast. El deportista, que fue la primera persona con un 76% de discapacidad física reconocida en completar una maratón, expresó que es el embajador de la Fundación del FC Barcelona. Además, desveló: "Es la única del mundo que tiene un embajador con discapacidad".

En el vídeo publicado en X, antes conocido como Twitter, la creadora de contenido de la Fundación del Levante empieza diciendo: "Esto es un mensaje para el Barça. Ni sois los únicos y ni sois los primeros". Aparte, recoge las palabras de Àlex Roca, donde asegura que es una charla esencial de ver, pero avisa: "Es un capítulo de 9,5, pero no voy a decir 10 por un simple motivo. Hay algo que Àlex Roca ha dicho que no está del todo contrastado".

Se trata de que no es el único embajador con discapacidad, pues en la Fundación del Levante también "tenemos embajadores con discapacidad. Y no uno, sino tres: Ricardo Ten, David Casinos y Mireia Cabañes".

Por otro lado, informa que "algunos de ellos llevan con nosotros más de 10 años". En cambio, Àlex Roca se convirtió en embajador en 2021.

En el día de la presentación, Joan Laporta expresó que "con personas como Álex el lema 'Més que un club' toma sentido y fuerza. Su motivación y optimismo es lo que necesitamos en la familia azulgrana. Somos un club integrador que necesita a personas como Àlex para sumar en el ámbito humano y colectivo".

Àlex Roca, embajador de la Fundación del FC Barcelona / FC Barcelona

La creadora de contenido de la Fundación del Levante quiere dejar claro que "no te pienses que todo esto te lo digo para echarme flores ni mucho menos, pero sí que creo que es importante que la información sea verídica porque somos un equipo pequeño, pero llevamos mucho tiempo haciendo cosas muy grandes".

"No mola nada que los equipos que están siempre por arriba se lleven las medallas de los más humildes", concluye.

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Las redes se ceban con la Fundación del Levante

El vídeo no está pasando desapercibido en la red social de Elon Musk, ya que la mayoría de los seguidores no dan crédito con las palabras de la creadora de contenido: "No es necesario que, para reivindicar vuestra fundación, haya que compararla con otra, y menos en tono choni", "El Barça no ha dicho nada" o "Hay maneras y 'maneras' de decir las cosas, no creo que el tono sea el adecuado", entre otros comentarios.