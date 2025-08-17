FC BARCELONA
La redención de Nico con San Mamés tras coquetear con el Barça
El extremo recibió el 'perdón' de la afición athleticzale después de un verano en el que tuvo un pie fuera de San Mamés
Flirteo olvidado. La afición del Athletic Club dictó sentencia este domingo en San Mamés ante el Sevilla respecto a la figura de Nico Williams. El extremo ha vivido otro verano de contactos directos con el FC Barcelona, esta vez buscados por su representante. El jugador estaba abierto a dejar el club vasco para poner rumbo a la Ciudad Condal tras frustrarse la operación el pasado verano.
Nico había podido jugar en Europa con la camiseta athleticzale, había cumplido ese sueño de hacerlo con su hermano y veía la oportunidad de dar un paso en su carrera. Pero las negociaciones con el Barça llegaron a un punto muerto y su agente, Félix Tainta, exigió una cláusula de salida en caso de que el jugador no pudiera ser inscrito. El Barça no pasó por ahí, se llegó a un punto muerto y en un abrir y cerrar de ojos el Athletic se movió y anunció la renovación del futbolista hasta 2035.
CON UN PIE FUERA DEL ATHLETIC
Movimiento en absoluto secreto que cogió a todo el mundo desprevenido, incluido al Barça. A partir de ese momento, faltaba por ver cómo recibía la afición leona al extremo después de un verano en el que llegó a tener un pie (o incluso pie y medio) fuera del Athletic. Y para ir a la entidad barcelonista, declarada 'non grata' por la hinchada rojiblanca.
Este domingo vivimos ese esperado momento. Y lo cierto es que pocos o nadie en el estadio se atrevieron a silbar a Nico. Vitoreado cada vez que recibió el balón y también en la presentación inicial, el extremo no empezó muy fino. Pero en el 35' provocó un penalti absurdo de Juanlu que él mismo transformó en el 1-0.
Y poco después dio un pase de gol magnífico a Sannadi para el 2-0. No llegó a haber ni debate, la afición del Athletic no tiene cuentas pendientes con su jugador y este está centrado 100% en triunfar en el Athletic. Difícil buscar mejor esa 'redención' ante su gente tras un verano movido.
- Mallorca - Barcelona: goles, resumen y resultado de LaLiga
- Mendes, al rescate del Barça: sin el agente el club no habría podido inscribir
- Estreno fallido: el 'problema' del Barça para empezar LaLiga
- Convocatoria oficial del Barça contra el Mallorca para el estreno en LaLiga
- Ansu, tampoco para el debut en liga
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Mallorca - Barcelona
- El Getafe, golpeado por las inscripciones: 'He tenido que vender a uno de los mejores defensas de LaLiga por tres perras
- Alineación del FC Barcelona contra el Mallorca para la primera jornada de Liga