La redención de Nico con San Mamés tras coquetear con el Barça

Flirteo olvidado. La afición del Athletic Club dictó sentencia este domingo en San Mamés ante el Sevilla respecto a la figura de Nico Williams. El extremo ha vivido otro verano de contactos directos con el FC Barcelona, esta vez buscados por su representante. El jugador estaba abierto a dejar el club vasco para poner rumbo a la Ciudad Condal tras frustrarse la operación el pasado verano.

Nico había podido jugar en Europa con la camiseta athleticzale, había cumplido ese sueño de hacerlo con su hermano y veía la oportunidad de dar un paso en su carrera. Pero las negociaciones con el Barça llegaron a un punto muerto y su agente, Félix Tainta, exigió una cláusula de salida en caso de que el jugador no pudiera ser inscrito. El Barça no pasó por ahí, se llegó a un punto muerto y en un abrir y cerrar de ojos el Athletic se movió y anunció la renovación del futbolista hasta 2035.

CON UN PIE FUERA DEL ATHLETIC

Movimiento en absoluto secreto que cogió a todo el mundo desprevenido, incluido al Barça. A partir de ese momento, faltaba por ver cómo recibía la afición leona al extremo después de un verano en el que llegó a tener un pie (o incluso pie y medio) fuera del Athletic. Y para ir a la entidad barcelonista, declarada 'non grata' por la hinchada rojiblanca.

Nico Williams, un verano más, si quedó sin fichar por el Barça / Luis Tejido / EFE

Este domingo vivimos ese esperado momento. Y lo cierto es que pocos o nadie en el estadio se atrevieron a silbar a Nico. Vitoreado cada vez que recibió el balón y también en la presentación inicial, el extremo no empezó muy fino. Pero en el 35' provocó un penalti absurdo de Juanlu que él mismo transformó en el 1-0.

Y poco después dio un pase de gol magnífico a Sannadi para el 2-0. No llegó a haber ni debate, la afición del Athletic no tiene cuentas pendientes con su jugador y este está centrado 100% en triunfar en el Athletic. Difícil buscar mejor esa 'redención' ante su gente tras un verano movido.