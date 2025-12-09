La redención de Koundé en tres minutos: doblete de oro

Se estaba poniendo oscura la noche en el Spotify Camp Nou. Muy oscura. El gol de los alemanes en la primera mitad, con cabalgada de Knauff que se impuso a un Balde muy flojo en el cuerpo a cuerpo, dejaba al Barça en una posición muy peligrosa, con posibilidad de quedarse fuera incluso de los puestos de play-off de mantenerse el resultado.

La imprecisión del Barça estuvo marcada también por las dudas defensivas, que más allá del error en el gol, volvieron a tener como protagonista en más de una ocasión a Jules Koundé, que no está mostrando la finura con y sin balón de la temporada pasada.

Sin embargo, el francés pasó de ser cuestionado a convertirse en héroe con un doblete fulminante que cambió por completo el rumbo del partido. El empate llegó en el minuto 50, cuando Koundé conectó un gran cabezazo tras una asistencia impecable de Rashford, que puso un centro medido al área pequeña.

Tres minutos después, el defensa culminó la remontada: en un córner jugado en corto, Lamine Yamal colgó un balón muy bombeado y Koundé, esta vez atacando el segundo palo, giró el cuello con precisión para firmar el 2-1 definitivo.

MVP del partido

Tras ser elegido MVP del partido, Koundé se mostró satisfecho por el rendimiento colectivo: "Contento por la victoria. A veces toca y estoy muy feliz. Creo que hemos controlado la primera parte, nos marcan en la única ocasión, nos ha faltado arriesgar más y tener más intensidad con y sin balón. En la segunda parte hemos metido una marcha más sobre todo en los primeros 20 minutos y podíamos haber marcado algún gol más".

El francés también explicó la acción del primer gol y su conexión con Rashford: "Sabíamos que había que picar al espacio para que se desorganizasen y cuando vi a Marcus sé que le gusta meter este tipo de balones. Con la rosca intento meterla en la zona, sí te soy sincero, un poco sorprendido pero a veces hay que tener suerte. No pasa nada, al final son dos goles igual".