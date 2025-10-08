La red de captación del Barça: así pesca la mejor cantera del mundo

Para que La Masia mantenga el estatus de excelencia que tiene desde hace décadas, es vital que la red de captación del club azulgrana funcione como la seda. Que todo el engranaje y sus incontables ramificaciones estén perfectamente conectados, alineados y monitorizados.

Para que sigan apareciendo Lamines, Dros y Cubarsis es imprescindible que se mantenga una apuesta abierta y ambiciosa por tener a personal cualificado y formado con ese 'ADN Masia' en todas las regiones de España. Y, por supuesto, contar con 'tentáculos' que conozcan el terreno también alrededor del mundo. Nunca se sabe dónde y cuándo puede aparecer el próximo talento y la competencia es cada vez más feroz.

EL TIRÓN DE LA MARCA BARÇA

Es innegable que la 'marca Barça' sigue teniendo un enorme tirón a la hora de que las familias decidan entre las múltiples propuestas que suelen tener encima de la mesa. Pero hasta llegar a ese momento, a enviar la propuesta, a tratar de convencer al entorno, hay todo un trabajo en cadena en el que intervienen los 'scouts', que son quienes hacen el trabajo de campo y dan la primera alerta de que hay alguna perla interesante en ciernes. Hasta los coordinadores de scouting a, ya por encima, coordinadores de La Masia y en la punta de la pirámide el director, en este caso José Ramón Alexanco.

El 'scout' suele presentar una hoja de ruta para el fin de semana a los mediadores, pero también suele acontecer que haya algún futbolista que interese ver y que 'desde arriba' se inste al 'scout' a ir a ver un partido concreto. Además, el Barça, a diferencia de otros clubes como por ejemplo el Girona, trabaja por regiones y no por franjas de edad. Cada 'scout' abarca un territorio y categorías hasta juvenil. En el club gerundense, por contra, funcionan por categorías.

PRESENCIA ACTIVA EN EL PANORAMA CATALÁN

Centrándonos en el scouting del club azulgrana a nivel nacional y de base, hay una figura que es la de Dídac Soler, que es quien coordina y gestiona la labor de los scouts a lo largo y ancho del país. Como es lógico, el Barça tiene una mayor presencia en Catalunya que en el resto de las comunidades autónomas. Es en territorio catalán donde disfruta de una mayor influencia y una red más amplia.

Grandes talentos históricos y actuales han salido de la región catalana. Empezaríamos a disparar nombres y no acabaríamos nunca, pero actualmente Lamine, Cubarsí, Bernal, Toni Fernández, Guille o Eric, todos en dinámica de primer equipo, proceden de clubes catalanes y fueron detectados por scouts del Barça. Algunos actuales y otros que ya no están.

Lamine, en sus inicios con el Barça / SPORT

El que está y lleva más de media vida es el incombustible Isidre Gil. Conocido por haber captado a Lamine Yamal cuando jugaba en La Torreta. Un veterano de guerra que mantiene el olfato y que puede haberse tragado a lo largo de su carrera más de 1.000 partidos tranquilamente. Él controla la zona Maresme/Vallès/Osona. También 'cazó' en su momento a Marc Guiu (procedente de la PB Sant Celoni). Lleva desde 1998 trabajando para enriquecer de talento a La Masia, donde llegó procedente del Granollers. En SPORT contamos hace poquito su historia.

Y hay otros cuatro scouts actualmente en la comunidad autónoma catalana. Uno en Tarragona/Lleida, otro en el Baix Llobregat, otro en Barcelona ciudad y un quinto en la zona de Girona. Por cierto, el que está en la Ciudad Condal es una flamante incorporación del Betis. Lógicamente, también hay 'mercato' de ojeadores, jóvenes perlas y veteranos asentados. Vale para todas las facetas del fútbol.

OMNIPRESENCIA TAMBIÉN EN EL RESTO DE COMUNIDADES

Si salimos de las fronteras de Catalunya, cabe destacar que el Barça no cuenta con un scout por cada comunidad autónoma. Sí en las regiones con más densidad como Madrid, Andalucía (aquí hay dos) y Valencia. Ahí también hay cazatalentos que son historia del Barça. De tierras andaluzas llegaron, sin ir más lejos, Fermín o Gavi. También, por ejemplo, Andrés Cuenca o Pedro Rodríguez. En Galicia también pescó a dos futbolistas el Barça con una pinta fantástica, Pedro Fernández 'Dro' y Pedro Villar. Ambos del Val Miñor, una de las escuelas más prolíficas de cantera de la comunidad gallega. El scout azulgrana de Madrid, por ejemplo, también abarca las dos Castillas.

El club azulgrana suele hacer 'team building' periodicamente y juntar en la Ciutat Esportiva a todos los 'scouts' nacionales. Sin ir más lejos, el fin de semana del 3-5 de octubre se juntaron todos para ver partidos en la Joan Gamper y hacer una especie de jornadas de convivencia y formación. Es vital que la conexión y la fluidez entre todas las partes sea efectiva.

Dro debutó de manera oficial con 17 años / Valentí Enrich

En otro capítulo nos adentraremos en cómo funciona la red de scouting del club azulgrana a nivel internacional. En los últimos tiempos el club azulgrana ha echado sus redes de forma intensa en el continente africano con acuerdos de colaboración con academias de Mali, Senegal y Ghana. Y ahí está la figura de Moussa Koné potenciando ese apartado. Oduro o Aziz Issah en el filial, Hafiz Gariba en el Juvenil A. Mika Faye también fue un fichaje de Moussa.

Luego el Barça tiene una serie de scouts que viajan por Europa, el otro día por ejemplo hubo presencia azulgrana en el Copenhague-Bayer Leverkusen. Y en ciertas regiones como Francia también hay un scout específico controlando el siempre activo y prolífico mercado francés. Todo esto ya sí que responde directamente a la figura recién incorporada de Joao Amaral, sustituto de Paulo Araujo (ahora en el Porto).

Hafiz Gariba es un central muy técnico / FCB

En definitiva, una red esencial para que pueda acabar embebiéndose el primer equipo. Y más vital aún si cabe en épocas de limitaciones económicas como la que vive el club desde hace ya un lustro.