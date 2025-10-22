El recurso del Barça no prospera y Hansi Flick no estará en el clásico

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso presentado por el FC Barcelona ante la expulsión de su entrenador, Hansi Flick, durante la última jornada liguera contra el Girona. Por ello, el técnico alemán será sancionado con un partido y no podrá sentarse en el banquillo contra el Real Madrid este domingo (16:15 horas) en el primer clásico de la temporada.

Flick vio la primera tarjeta amarilla cuando el cuarto árbitro levantó el cartelón del tiempo de añadido contra el Girona, mientras animaba a De Jong. Gil Manzano, en su afán de protagonismo insaciable, le amonestó con la primera cartulina. Incrédulo, el entrenador del Barça hizo un aspaviento, que provocó la segunda amonestación y expulsión. Para suerte del Barça, aquel encuentro que estaba 1-1 acabó decantándose a favor de los blaugranas por 2-1, gracias a un tanto de Ronald Araujo sobre la bocina.

El presidente del club blaugrana, Joan Laporta, defendió a Flick y señaló a Gil Manzano durante participación en el coloquio 'Deporte y geopolítica' del 'Forum World in Progress 2025: A Sale Future'. "El árbitro se equivocó esperando la reacción de nuestro entrenador, podría haberse dado la vuelta y seguir. Rompo una lanza a favor de Flick, es humano y puede tener una reacción así. Inmediamente, se ha arrepentido, pero es muy normal y forma parte de la pasión del fútbol, no es ofensiva ni quiere perjudicar", comentó.

El camino en los tribunales

El FC Barcelona irá hasta última instancia para recurrir a esta expulsión, dado que las cámaras de la realización televisiva no dejan ni mucho menos claro que la primera reacción de Flick fuese dirigida al colegiado. El centrocampista neerlandés está justo detrás de él y la lectura que se hace desde el club es que los gestos de Flick iban hacia el futbolista del Barça.

Por ello, recurrirán al Comité de Apelación que, casi con total probabilidad, fallará entre el jueves y el viernes, siguiendo la línea del Comité de Competición. El siguiente paso que ejecutaría el FC Barcelona es el de pedir la cautelar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para que Flick pueda estar el domingo dirigiendo a su equipo contra el Real Madrid.

El Comité de Competición, sin embargo, no ha entrado de oficio a sancionar las 'botifarres' de Hansi Flick celebrando el gol de Ronald Araujo que supuso el 2-1 y la victoria del Barça porque estas no aparecieron reflejadas en el acta arbitral del colegiado.