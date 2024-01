Recuperar el muro defensivo es urgente

Los problemas defensivos del Barça están siendo una constante esta temporada y contrastan con la fiabilidad mostrada la pasada temporada y que fue clave para conquistar la Liga y la Supercopa de España. Esta última una competición a la que el conjunto azulgrana llega plagado de dudas, sobre todo atrás.

El último partido en el que no encajó goles el cuadro azulgrana fue la visita del Atlético de Madrid a Montjuïc. Una gran actuación atrás, pero que no ha tenido continuidad. Desde ese día, 6 partidos en los que el Barça ha encajado en todos ellos. Y no pocos goles.

FC Barcelona - Atlético de Madrid | El gol de Joao Félix

El 'agujero' atrás

El Barbastro, un Segunda RFEF, volvió a retratar los problemas defensivos de los azulgranas y que no solo deben ser 'culpa' de la zaga y la portería, sino de todo el equipo, pues se empieza a defender con la presión desde la línea de atacantes y ahí es el primer punto donde se falla.

Todo se volvió a desmoronar con la visita del Girona al Lluís Companys y la lección táctica y de juego de los de Míchel. Ese día el Barça encajó 4 goles (2-4) y después llegó el sonrojonte KO de Amberes (3-2). En Valencia pareció que se volvía a recuperar la seguridad atrás, excepto en el gol de Hugo Guillamón (1-1), pero después llegó la visita del Almería a Montjuïc para cerrar el año y el colista, aunque no perdió, logró marcar un par de goles (3-2).

El 2024 no ha solucionado los déficits defensivos. La UD Las Palmas marcó un gol (1-2) y estuvo cerca de algunos más y el último capítulo fue el protagonizado en Barbastro (2-3) y una segunda parte para olvidar.

En total, el Barça ha encajado 13 goles en estos 6 últimos partidos en los que no ha logrado mantener su portería a cero. Oficiales, porque entre medio está el amistoso de Dallas ante el América, intrascendente, pero en el que los mexicanos marcaron tres goles (2-3).

Nadie está a su mejor nivel

Quien más acusa que los rivales lleguen con claridad al área contraria es, lógicamente, el portero. Iñaki Peña ha tenido que tomar el difícil testigo de Ter Stegen por la lesión del alemán y aunque ha salvado muchos goles, también los ha encajado. Una portería a cero, la del Atlético, y la situación del equipo que no le está ayudando en el propósito de asentarse y ganar confianza.

En los laterales también hay un problema, en este caso por las lesiones. Joao Cancelo lo estaba jugando todo hasta que sufrió una distensión y ha dejado un hueco en el lateral diestro que no 'apetece' cubrir ni a Koundé ni a Araujo, porque se sienten más centrales. Balde, por la izquierda, no está siendo el mismo de la pasada temporada e incluso Xavi llegó a cambiar de ubicación a Cancelo para dar un toque de atención al barcelonés.

Y el eje de la defensa vuelve a tener tintes dramáticos con la nueva lesión de Iñigo Martínez la noche que reaparecía, aunque sea en la otra pierna, los flojos partidos de Koundé, un Christensen solvente pero frágil en cuanto a lo físico, y lo que es peor, la sensación de que el bache del Barça está afectando incluso a su tercer capitán y mejor defensor, Ronald Araujo. Sigue siendo el que salva los muebles, pero ya no puede tapar todos los agujeros del barco...