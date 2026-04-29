La recuperación económica del Barça lo devuelve al 'top' mundial

El FC Barcelona fue uno de los grandes protagonistas de la edición de la Deloitte Football Money League. El informe anual que analiza los clubes de fútbol con mayores ingresos del mundo, reflejó un gran crecimiento económico de la entidad, plasmando así en datos su recuperación. Y es que en la temporada 2024/25, el club azulgrana logró regresar al podio por primera vez desde la campaña 2019/20 y se situó como el segundo club con más ingresos del planeta, solo por detrás del Real Madrid, único equipo que rompió la barrera de los mil millones.

Así pues, el Barça alcanzó unos ingresos de 975 millones de euros, una cifra que representa un crecimiento del 27% respecto a la temporada anterior. Esta subida es especialmente significativa si se tiene en cuenta que el equipo continuó disputando sus partidos lejos del Spotify Camp Nou, dato clave para esperar una subida del estilo para esta campaña con el rengreso al estadi, lo que representará un mayor rendimiento de 'ticketing'.

A todo ello, las buenas noticias son que, pese a esta limitación en una fuente clave como los ingresos de día de partido, el club logró dar un salto notable en el ranking y superar a varios de los grandes referentes económicos del fútbol europeo. A su vez, al Barça también se le computan los ingresos generados por la venta de los asientos VIP (70 millones), como indica la publicación. Una oferta VIP que la entidad azulgrana tiene prevista triplicar en los próximos años para sacarle aún más rendimiento económico.

Lamine Yamal ante el Espanyol en el Camp Nou / VALENTÍ ENRICH

Sorpaso azulgrana

El regreso del Barça al segundo puesto contrasta con la evolución de otros gigantes del continente. El Real Madrid mantiene el liderato con cerca de 1.200 millones de euros de ingresos, consolidándose como el único club que supera la barrera de los 1.000 millones por segundo año consecutivo. Por detrás del Barça aparecen Bayern Múnich, con 861 millones, PSG, con 837 millones, Liverpool, con 836 millones, y Manchester City, con 829 millones. De esta manera, el club azulgrana se coloca por delante de entidades que en los últimos años habían mostrado una enorme fortaleza financiera y deportiva.

El peso de los asientos VIP

Como explicábamos, uno de los principales motores del crecimiento del Barça fue la introducción de acuerdos de Personal Seat Licence, vinculados al proceso de remodelación del estadio. Estos acuerdos generaron alrededor de 70 millones de euros extraordinarios y ayudaron a impulsar de forma decisiva los ingresos del club durante el ejercicio. Deloitte destaca que esta vía, ya utilizada por el Real Madrid en el contexto de la renovación del Santiago Bernabéu, podría convertirse en una fórmula cada vez más habitual entre los grandes clubes europeos que afronten proyectos de modernización de sus estadios.

Un aficionado, desde los asientos de la 'Players Zone', contempla el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Récord histórico en el fútbol

La mejora del Barça también debe entenderse dentro de una tendencia más amplia del fútbol europeo: el creciente peso de los ingresos comerciales. En la temporada 2024/25, los 20 clubes con mayores ingresos del mundo generaron en conjunto 12.400 millones de euros, un nuevo récord histórico y un aumento del 11% respecto al ejercicio anterior. Por tercer año consecutivo, los ingresos comerciales fueron la principal fuente de negocio para estos clubes, por encima de los derechos televisivos y de los ingresos de día de partido.

En este contexto, el Barça se beneficia de la fortaleza global de su marca, de su capacidad de atracción comercial y del potencial futuro del nuevo Spotify Camp Nou, que ya proyecta la puesta a punto de la tercera gradería. La remodelación del estadio no solo busca aumentar la asistencia o mejorar la experiencia del aficionado, sino también abrir nuevas vías de negocio durante todo el año. Deloitte subraya que cada vez más clubes están explotando sus estadios más allá de los partidos, con actividades de ocio, restauración, eventos, tiendas, museos, espacios corporativos y otras propuestas capaces de generar ingresos adicionales.

La subida azulgrana es todavía más relevante porque se produce en un momento en el que varios clubes ingleses han perdido posiciones o han visto limitado su crecimiento. El Manchester City cayó del segundo al sexto puesto tras una ligera reducción de ingresos, influida por sus resultados deportivos: fue tercero en la Premier League y quedó eliminado antes en la Champions League que en la temporada anterior. El Manchester United, por su parte, bajó hasta la octava posición, su peor clasificación histórica en la Money League, debido principalmente a una caída de los ingresos audiovisuales vinculada a su rendimiento sobre el terreno de juego.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City / EFE

El Liverpool sí protagonizó una mejora importante y se convirtió por primera vez en el club inglés con más ingresos, impulsado por su gran papel en a la Champions League y por el crecimiento de sus ingresos comerciales. Sin embargo, incluso con ese avance, quedó por detrás del Barça. También el Bayern Múnich subió hasta el tercer puesto gracias, entre otros factores, al incremento de ingresos audiovisuales derivado de su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA.

La posición del Barça confirma que el club ha recuperado peso en la élite económica del fútbol mundial. Aunque el Real Madrid mantiene una ventaja clara en la cabeza del ranking, el crecimiento azulgrana del 27% permite al club situarse nuevamente entre los grandes líderes financieros del sector. En definitiva, la nueva edición de la Deloitte Football Money League refleja una temporada de fuerte crecimiento para el fútbol europeo, pero también destaca de forma especial el salto del FC Barcelona.