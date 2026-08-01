Recuerden su nombre: Ebrima Tunkara

Hay un nombre en la pretemporada del Barça que está causando sensación. Es Ebrima Tunkara, nacido en Gambia y que de pequeño se fue a vivir a Mataró. El 'baby' del grupo, pues es de 2010, así que tiene solo 16 años. Pero no pasa desapercibido. Por su potencia física, pero también por una calidad técnica que ha provocado que más de un compañero se eche las manos a la cabeza en los entrenamientos. Sin ir más lejos, Fermín López admitió en una entrevista que fue el futbolista que más le había sorprendido en los primeros días de entrenamiento. Junto a Orian Goren.

Lo de Ebrima Tunkara son palabras mayores. Ya hace tiempo que lo saben en el club azulgrana, que en enero firmó su primer contrato profesional, aunque no pudo hacerse efectivo hasta dos meses después, en marzo, cuando cumplió los 16 años. También en la RFEF. Actualmente es internacional sub-17 con la selección española, titular en el mediocentro ofensivo. En el reciente campeonato de Europa sub-17, Ebrima marcó un gol y repartió 4 asistencias.

Después de que en el partido de preparación contra el Europa no pudo ser retransmitido, pues el Barça no le dio carácter de amistoso, el aficionado azulgrana que no lo conociera del fútbol base se pudo hacer una buena idea el viernes en el encuentro disputado por los de Hansi Flick contra el Birmingham City (2-2, 3-2 en los penalties).

Ebrima ante Italia en las semifinales del Europea Sub-17 / SEFutbol

Confirmación en Birmingham

Ebrima no marcó como frente a los escapulados, pero en los 45 minutos que estuvo sobre el césped del St. Andrew's Stadium dejó constancia de todo lo que es capaz de hacer. Movió el balón con soltura, giró para deshacerse de defensas rivales, tuvo buena visión de juego y provocó una amarilla a su rival.

Posiblemente, su mayor déficit esté en la toma de decisiones, algo por otra parte muy normal en un chaval de 16 años. Pero siempre sale al campo concentrado y con mucha ambición y sobre todo en los entrenamientos, cuando se encuentra más suelto, marca las diferencias.

ADN Masía 2x22 I Ascensor: Ebrima Tunkara ya esta aquí / Sport

Así que no es extraño que muchos los integrantes del primer equipo azulgrana que están entrenándose estos días con Ebrima, estén literalmente 'alucinando' con su compañero, un centrocampista ofensivo que también puede jugar por los extremos, lo que le convierte en un jugador polivalente.

También Hansi Flick está satisfecho, aunque el alemán sea superexigente y esté muy cerca de Ebrima para mejorar los conceptos en los que tiene mucho margen de mejora. En el aspecto físico, no es de extrañar que al nuevo preparador del staff, Benjamin Kugel, le haya llamado la atención a Ebrima por su fortaleza y resistencia. Un nombre que ya ha irrumpido con muchísima fuerza. Recuerden su nombre porque ya está aquí Ebrima Tunkara.