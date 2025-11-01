¡Recta final para Joan Garcia!

Las lesiones están siendo el gran quebradero de cabeza para Hansi Flick en este inicio de curso, pero no todos son malas noticias. Este sábado, previo al último entrenamiento del grupo antes de medirse al Elche en la 11ª jugada de LaLiga, Joan Garcia, lesionado del menisco y baja desde la derrota en Oviedo hace cinco semanas, se ha dejado ver sobre el césped de la Ciutat Esportiva Joan Gamper haciendo trabajo individual para ultimar su regreso a los terrenos de juego.

El guardameta de Sallent está muy cerca de reaparecer y, si no hay ningún contratiempo, cumplirá con el diagnóstico inicial que marcaba seis semanas lejos del verde. Como confirmó SPORT este jueves, Joan está asumiendo más carga de trabajo estos últimos días y esta semana ha completado, además del de hoy ante los medios, los últimos cuatro entrenamientos sobre el campo en sesiones individuales.

En el club están muy satisfechos con su evolución y la intención de los servicios médicos es que, si todo sigue como hasta ahora, el portero pueda tener el alta médica más pronto que tarde, aunque en ningún caso se forzará su regreso ya que desde el cuerpo técnico están satisfechos con el desempeño de Szczesny en ausencia del catalán. Si los tempos se cumplen, debería estar disponible para entrar en la lista ante el Brujas del próximo miércoles aunque el club podría esperar al duelo de LaLiga ante el Celta en Balaídos del fin de semana.

Incógnita Christensen y once casi definido

Más allá de la portería, la última sesión prepatoria antes del regreso a la acción ante el conjunto ilicitano tras la derrota en el clásico ha dejado la incógnita de Andreas Christensen. El danés, que la semana pasada antes del duelo en Madrid ya se ausentó por problemas intestinales, arrastra molestias musculares que le han impedido saltar al césped de la Ciutat Esportiva y que le hacen ser seria duda para recibir al conjunto de Sarabia en Montjuïc.

Los que sí apuntan a la lista son Robert Lewandowski y Dani Olmo, ambos recuperados ya de sus lesiones musculares que les han hecho perderse los últimos tres partidos tras el parón de selecciones ante Girona, Olympiacos y Real Madrid. Tanto el polaco como el de Terrassa han vuelto a completar la sesión con el resto de sus compañeros y ante el Elche podrían reaparecer, aunque no se les espera en el once.

Para medirse al Elche, Hansi Flick ensayó sobre el césped con un once formado por Szczesny en la portería; línea de cuatro con Kounde, Araujo (que regresaría a la titularidad por Cubarsí), Eric, Balde; una sala de máquinas con De Jong, Casadó, Fermín; Lamine, Rashford y Ferran en punta de ataque como en el Bernabéu. No obstante, las pruebas del alemán antes de los partidos y con la presencia de los medios no pueden darse nunca como definitivas, aunque las ausencias y el estado físico de los jugadores hacen presagiar que esta será la alineación finalmente elegida.

En lo que se refiere a los canteranos, Toni Fernández, Dro y Xavi Espart siguen en dinámica de primer equipo, mientras que Jofre Torrents esta semana no estará con los de Flick en el Estadi Olímpic.