El récord de puntos de la historia de la Liga aún es posible: el Barça, camino de los 100 puntos

El Barça está en pleno camino hacia un segundo título de Liga consecutivo, con permiso de un Real Madrid que intenta apurar todas sus opciones pese a haber cambiado de entrenador en enero.

Es curioso que sea precisamente la Liga española una de las más competidas de Europa y al mismo tiempo, la que presenta el líder más sólido.

Es el Barça, que suma 70 puntos en las 28 jornadas disputadas.

Ningún otro líder de las grandes Ligas europeas suma tantos puntos en menos jornadas: el Arsenal, por ejemplo, considerado por muchos el gran candidato a ganar la Champions (título que nunca ha ganado), suma 70 puntos, pero en 31 partidos.

En Italia, lidera el Inter -ya eliminado en Europa-, también con 68 puntos. Como al Barça, al conjunto italiano le restan 10 jornadas de Liga.

Alemania es un caso muy curioso: no hay dudas de que el Bayern se llevará nuevamente el título, aunque el equipo bávaro suma de momento 70 puntos en 27 partidos. Al equipo alemán le restan siete jornadas para acabar la Liga.

Sucede algo similar en Francia, con el PSG: 60 puntos en 26 partidos; le quedan 9 jornadas, ya que la Ligue 1 también termina en 34, como la Bundesliga.

Países Bajos y Portugal presentan casos parecidos: lideran PSV y Oporto, con 68 puntos en 27 partidos y 69 puntos en 26 partidos; respectivamente.

Son posibles los 100 puntos

Así, el Barça suma 70 puntos a falta de 10 jornadas: si el equipo de Flick lo ganase todo, alcanzaría los 100 puntos, récord histórico del campeonato.

Solo dos equipos lo lograron, los dos grandes: el primero, el Real Madrid, en el curso 2011-12. Y el segundo, curiosamente en la temporada siguiente, fue el Barça.

Además, el Barça alcanzó los 99 puntos en el curso (2009-10), y el Real Madrid, los 96 en la temporada 2009-10. También el Barça llegó a los 96 puntos, en el curso 2010-11.

(Hasta el curso 1994-95, las victorias valían dos puntos, y desde la 1995-96 pasaron a valer tres).

Lamine, sonriente tras transformar su penalti ante el Newcastle / Valentí Enrich

El calendario del Barça

Por delante, esperan Rayo, Atlético, Espanyol, Celta, Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia.

Desde que estrenó el Spotify Camp Nou, el equipo azulgrana ha logrado pleno de victorias: 13 triunfos en 13 partidos.