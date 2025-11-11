FC BARCELONA
El récord de Marcus Rashford: máximo asistente de las cinco grandes Ligas
El futbolista inglés está brillando con el FC Barcelona en un aspecto del juego ofensivo que es determinante
Que Marcus Rashford tiene un guante en el pie es una realidad que ya se conocía durante sus muchos años de carrera en el Manchester United y que en el FC Barcelona incluso ha logrado acentuar. Su golpeo, ya sea en jugada, como el golazo que le marcó al Elche, o bien en acciones de balón parado es una delicia. En 16 partidos como azulgrana, el de Manchester ha marcado 6 goles (2 en LaLiga y 4 en la Champions League) y ha repartido 9 asistencias (7 en LaLiga y 2 en la Champions League), lo que significa que ha participado en 15 acciones con valor gol, siendo en este apartado el mejor del equipo azulgrana.
La derecha de Rashford es un 'caramelo' para sus compañeros, hasta el punto de que el delantero inglés, con sus 7 asistencias ligueras, encabeza el ranking de los mejores pasadores de gol de las 5 principales Ligas europeas, es decir, la española, la inglesa, la alemana, la italiana y la francesa.
Por delante de Vitinha
Un listado en el que encontramos a auténticos pasadores de lujo, como es el caso del segundo clasificado. Ni más ni menos que Vitinha. El centrocampista portugués del París Saint-Germain suma 6 asistencias en el campeonato francés, una menos que Marcus Rashford. Sin ir más lejos, el pasado domingo en la victoria de los parisinos ante el Olympique de Lyon (2-3), Vitinha dio un recital, sobre todo en un pase milimétrico a Zaïre-Emery. Después, robó un balón con picardía para ponérsela a Kvaratskhelia.
El tercer lugar también es para un futbolista de la Liga española. Luis Milla está cuajando un gran campaña en el Getafe y también suma 6 asistencias, aunque queda por debajo de Vitinha porque el portugués ha marcado 1 gol y el madrileño, no.
Con 5 asistencias en el Top-5 de Ligas encontramos un grupo de jugadores enmcabezados por Lamine Yamal, que además, ha marcado 4 tantos en LaLiga, por lo que eleva sus acciones con valor gol a 9. Aquí también están el madridista Arda Güler o el extremo del Tottenham, Mohammed Kudus.
Conexión con Lewandowski
En LaLiga, Marcus Rashford había nutrido de asistencias a xx compañeros distintos hasta el partido en Balaídos contra el Celta. Los beneficiados habían sido: Raphinha (contra Valencia), Dani Olmo (Getafe), Araujo (Oviedo), Koundé (Real Sociedad) y Fermín (Real Madrid). En Champions League, el inglés asistió a Ferran Torres (PSG) y a Lamine Yamal (Olympiacos).
Robert Lewandowski se ha sumado a esta lista tras los dos pases letales en Vigo, el primero de medido centro lateral, y el segundo, a la salida de un córner. Una conexión que puede dar un gran rendimiento al ataque azulgrana.
