El récord que Lamine Yamal quiere de Mbappé

El FC Barcelona volvió a sumar los tres puntos en LaLiga después de imponerse al Elche en Montjuïc por 3-1, gracias a los goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. Nos centraremos en el primer goleador de la tarde en las siguientes líneas.

El de Rocafonda anotó su tercer tanto esta temporada en la competición doméstica -vio puerta frente al Mallorca y al Rayo Vallecano-, el cuarto en global si le sumamos el que convirtió en la Champions League -contra el Olympiacos-.

Desde que debutó con el primer equipo el 29 de abril de 2023, ya ha participado en 80 partidos en LaLiga. En total, ha anotado 17 goles y ha repartido 27 asistencias. Unas cifras más que sobresalientes para sus 18 años, prácticamente, recién cumplidos. De hecho, Lamine Yamal tiene a tiro un récord que ostenta Kylian Mbappé durante sus inicios como futbolista profesional.

El actual delantero del Real Madrid es el futbolista que más goles ha marcado en las cinco grandes ligas de Europa antes de cumplir 19 años: 23 tantos cuando defendía la camiseta del Mónaco y del Paris Saint-Germain.

Por lo tanto, el '10' del Barça tiene todavía por delante 27 jornadas de la presente edición de LaLiga para anotar siete tantos más de los que materializó el francés en la Ligue 1 para superarle. Recordemos que Lamine Yamal cumplirá 19 años el 13 de julio, así que el la posibilidad de adueñarse de este récord vencerá con la finalización de este curso. ¿Lo conseguirá?