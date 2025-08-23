El récord del fundador del Barça que no superó ni Messi

Hans Max Gamper Haessig ha pasado a la historia como el fundador del Barça. Su liderazgo en los primeros años de vida del Club y el hecho de haber sido presidente de la entidad blaugrana en cinco ocasiones dejó huella pero su faceta como jugador es a día de hoy menos conocida.

Joan Gamper / Archivo

Gamper es de hecho el autor del primer gol de la historia blaugrana. El primer partido que jugó el conjunto barcelonista fue contra la Colonia inglesa y el resultado fue desfavorable (0-1). Dos semanas después del debut, el Barça jugó su segundo partido y logró su primera victoria. Era de nuevo un amistoso disputado en el Velódromo de Horta que se jugó el 24 de Diciembre de 1899.

El Barça se enfrentó contra el Catalá FC y el resultado en este caso fue favorable (3-1) a los blaugranas. Gamper anotó la primera diana de la historia del club y además marcó otro gol. El tercer tanto blaugrana llevó la firma de Arthur Witty.

Hans Gamper era un 'sportman' / FCB

Los primeros goles oficiales del barça también tuvieron el sello de Joan Gamper. Pasó poco más de un año después del debut cuando el conjunto blaugrana disputó su primer torneo oficial.

Se trataba de la Copa Macaya y en el estreno los blaugranas superaron al Espanyol. El derbi (4-1) se disputó el 27 de enero de 1901 y Gamper marcó los cuatro tantos de su equipo. Para ser el primer partido oficial de la historia blaugrana no estuvo mal que el fundador pudiera marcarse un póker.

Marcó 9 goles en tres ocasiones

El registro que logró dos semanas después Gamper es muy probable que sea irrepetible. En la Copa Macaya , el Barça goleó al modesto conjunto Franco Español (0-13) y Gamper marcó nueve goles.

Parsons (3) y Girvan completaron una goleada de escándalo que reflejaba las diferencias de un fútbol en un estado todavía muy embrionario.

Este récord de anotar nueve goles no fue casual ya que Gamper logró repetir esta hazaña en dos ocasiones más. Un mes después en la Copa Macaya el FC Barcelona derrotó de manera contundente al Tarragona (0-18) y el delantero suizo anotó la mitad de los goles.

Esta goleada fue completada con el acierto de Black (3), Parsons (2); Wity (2), Mauchan y Terradas.

Gamper llegó a Barcelona muy joven / Archivo

La tercera y última vez que Gamper se dio el gustazo de marcar nueve goles llegó el 1 de Febrero de 1903 en un encuentro que acabó con otro resultado estruendoso (13-0). Además de los nueve goles de Gamper, Lluís D'Ossó y Lassaleta firmaron un doblete. Este partido correspondía a la Copa Barcelona.

Marcar nueve goles en un partido oficial no lo ha logrado igualar nadie en la historia blaugrana.

El récord de Messi fue anotar cinco goles contra el Leverkusen mientras que los jugadores que estuvieron más cerca fueron Kubala contra el Sporting y Eulogio Martínez ante el Atlético. ambos consiguieron marcar siete goles.

Cifras goleadoras espectaculares

Gamper jugó 55 partidos con el Barça logrando marcar 126 goles. La media de 2,29 goles por partido es difícilmente repetible. Curiosamente Gamper jugó una cifra parecida de partidos oficiales (28) y amistosos (27) pero la media goleadora es muy diferente en ambos casos.

En los partidos no oficiales Gamper marcó 45 goles con una media de 1,6 tantos por partida mientras que en los encuentros oficiales su media se eleva hasta los 2,8 goles por partido tras haber marcado 81 goles.

Gamper formó parte muy activa de los primeros años de la historia blaugrana / Archivo

Con la visión actual del fútbol puede sorprender que Gamper tuviera más facilidad para marcar en los partidos oficiales. En aquella época muchos de los partidos amistosos eran de mayor exigencia que los encuentros oficiales ante rivales más cercanos.

La mejor temporada a nivel realizador de Gamper fue la 1900-01 en la que jugó 11 partidos con la cifra de 42 dianas. El de Winterthur jugó regularmente en el Barça des de finales de 1899 hasta el 1904 aunque curiosamente su último partido lo disputó muchos años después.

Una imagen de estudio del segundo ‘team’ del FC Barcelona la temporada 1902-03. De pie, de izquierda a derecha: Ernst Winn, Joan Soler (guardameta) y José Quirante (capitán). Arrodillados, mismo orden: Francesc Guardiola, Alfons Almasqué y Pere Cabot. Sentados, mismo orden: George Stephen Saint Noble (tío de Carmen), Lluís d’Ossó, José María Jorro, Stanley Harris y Royston Noble (padre de Carmen) / Archivo

En la temporada 1912-13 Gamper jugó el 23 de Febrero del 1913 un encuentro del Campeonato de Catalunya que enfrentaba al primer equipo barcelonista contra el FC Barcelona C. Gamper marcó uno de los seis goles de su equipo cuando ya tenía 36 años.

El suizo fue un ejemplo real de lo que se era un 'sportman' a finales del siglo XIX. Además de futbolista sobresalía en disciplinas tan diferentes como la natación, rugby, ciclismo y atletismo. Gamper no pudo ser el primer presidente del Barça porque cuando fundó el club blaugrana era menor de edad pero sí se convirtió en el primer capitán y el primer delantero de referencia del conjunto blaugrana.

La manera de jugar de Gamper

El público culé quedaba boquiabierto por un jugador al que los cronistas de la época destacaban por los juegos malabares que realizaba con los pies.

Era un juego muy vertical el que se practicaba en aquella época y la posición de delantero centro que ocupaba Gamper era capital.

Gamper dejó huella en el Barça / Archivo

El helvético destacaba por su capacidad rematadora y también era muy desequilibrante gracias a una habilidad especial para conducir el balón con gran potencia y lo hacía sin perder nunca el balón.

La contundencia en los remates a portería eran otras de sus virtudes. De aquella época no hay grabaciones para poder constatar estos hechos que retrataba a cuentagotas la prensa de la época.

La importancia de Gamper en la historia del Barça reside principalmente en su energía para fundar el club, salvarlo ocho años más tarde y liderarlo des de la presidencia en cinco ocasiones. además de todo ello su aportación como primer capitán y primer goleador del club tampoco debe quedar en el olvido.