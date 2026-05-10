Récord de facturación en las arcas del Barça para el Clásico: se superan las cifras del año pasado

El Barça se prepara para una noche histórica. El Spotify Camp Nou se vestirá de gala para el Clásico que enfrente a FC Barcelona y a Real Madrid, en un partido decisivo para decantar el título de Liga. Si el conjunto de Hansi Flick gana o empata, se proclamarían campeones de liga, y por primera vez, ante su máximo rival.

La expectación está a la altura del escenario, y no es para menos la recaudación que espera ingresar el club para una fecha tan especial, pues también será el primer clásico que acoge el estadio después de tres años. El estadio solamente puede albergar a 62.000 personas; una proyección asombrosa de lo que puede llegar a ser cuando esté completado con capacidad para 100.000 espectadores.

La venta de entradas ha sido un éxito. No cabrá ni un alma más en el estadio. De hecho, a nivel de facturación, se superará el récord de la temporada pasada, que fue de 13'9 millones de euros. La cuantía total será de 16,2 millones de euros, según ha confirmado Manel del Río, director general del FC Barcelona, en los micrófonos de LaLiga EA Sports.

"Con ese pequeño porcentaje que no ha sido para los socios, hemos hecho un récord histórico de facturación por encima de los 16 millones, el año pasado fue de 13,9", desveló Manel del Río.

Una inyección a final de temporada

En el Clásico de la temporada pasada, el precio medio de cada entrada fue de 554 euros y solo la facturación en las localidades VIP alcanzó casi los 4,3 millones de euros, con un precio medio de 3.370 euros. Con un aforamiento de 62.652 aficionados, el Barça logró el lleno absoluto para el partido de este domingo. Los precios, según la zona del estadio, eran los siguientes: 499€ en Córner 2 superior, 599€ en Córner 1, 749€ en Lateral 2 inferior y 799€ en Tribuna 1.

Todo ingreso es bienvenido y este servirá como cojín para el club a la hora de equilibrar cuentas y acercarse al objetivo de llegar a la 'famosa' regla 1x1. El objetivo de la directiva que preside Joan Laporta es alcanzar los 1.075 millones de euros este curso y tras alcanzar los cuartos de final de Champions, semifinales de Copa, Supercopa y con Laliga a la vuelta de la esquina, se acercarán al objetivo, como mínimo.

Así luce el Spotify Camp Nou a pocos días del Clásico entre Barça y Real Madrid / SPORT

Manel del Río, un hombre de equipo

Del Río, que llegó al Barça en septiembre de 2022 para ser el segundo de Maribel Meléndez, exdirectora general corporativa del club azulgrana, asumió un cargo que estaba vacante desde febrero de 2022, cuando dimitió Ferran Reverter, y que han ido cubriendo Ferran Olivé, directivo y tesorero del club, Maribel Meléndez y el propio Del Río, exdirector financiero y exdirector corporativo.

Con altas capacidades en sus tiempos en la escuela, es licenciado en negocio internacional por la Universidad de Nottingham, tiene una diplomatura de negocios de la Universidad de Pekín y un máster de administración internacional en Esade. "Tiene un inglés excelente, algo que le permite negociar de tú a tú, como con Goldman Sachs. A nivel comunicativo es muy culto, está muy preparado. Ha sido capaz de adecuar el lenguaje a los diferentes interlocutores, algo que no es sencillo. Ha negociado con la banca americana en un inglés muy técnico y después lo ha explicado de forma didáctica a periodistas o Senadores del club", dicen de Del Río gente del club.

Del director general del Barça destacan también su confidencialidad, saber trabajar en equipo y sentido de la responsabilidad. "Con los temas confidenciales es muy discreto, algo que seguro ha valorado el presidente. Es muy reflexivo y prudente en sus actuaciones. Aunque tenga una opinión diferente, asume la que se toma como propia y defiende los intereses del club. Sabe trabajar en equipo".

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Del Río llegó al Barça tras trabajar seis años en Royal Talens, una compañía internacional del sector de la pintura. Fue primero 'controller' financiero y más tarde director financiero de la compañía en España