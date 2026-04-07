El récord que comparte el Barça con el CD Ebro y una propuesta irónica: "La vuelta en el Spotify Camp Nou"

El FC Barcelona afronta la recta final de la temporada con mucha hambre de títulos. Los de Hansi Flick tienen en sus manos repetir la conquista de LaLiga, tras proclamarse campeón el año pasado, y la ansiada Champions, que tendrán que superar primero al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions.

Los azulgrana siguen como un tiro. Acumulan una buena racha de resultados, con 8 victorias en 7 partidos y 19 en el 2026. Unas cifras espectaculares que reflejan el buen estado de forma del equipo, con la única 'espinita' de la Copa del Rey tras la eliminación en semifinales ante el propio Atleti.

Invictos en el Spotify Camp Nou

Pero en el caso del Barça, hay una dinámica que se repite partido a partido. Y es que todos los partidos en el Spotify Camp Nou se transforman en victorias. El conjunto de Hansi Flick todavía no ha perdido en toda la temporada como local. Suman 15 victorias de 15 desde el inicio liguero. De hecho, el Barça solamente ha perdido en casa esta temporada en Champions, ante el París Sant-Germain (1-2).

Por lo que hace a victorias en el Spotify Camp Nou, se cuentan 10, debido a que el Barça volvió ante el Athletic Club el pasado 22 de noviembre. En España, de las cuatro ligas principales (LaLiga, LaLiga Hypermotion, Primera Federación y Segunda Federación), solamente el conjunto azulgrana y el Club Deportivo Ebro, se mantienen como invictos.

El Ebro emula y 'reta' al Barça

Los de 'La Almozara' tampoco han perdido en casa en competición liguera. En su caso, són novenos con 43 puntos, pero invictos en 'el Carmen de La Almozara'. "Oye @FCBarcelona, que somos los dos únicos equipos invictos como locales de las 4 principales ligas españolas. Cuando queráis intentáis ganarnos en La Almozara o que os ganemos en el Camp Nou", decía el tuit.

Noticias relacionadas

De forma irónica, le propusieron al FC Barcelona jugar un partido doble. El Barça no respondió y ellos afirmaron que "no se atreven", entre risas. Veremos si el Barça encuentra un espacio en el calendario para enfrentarse a los de Zaragoza.