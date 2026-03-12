Una reconversión inesperada y muchas resiliencia: el viaje de Xavi Espart en el Barça

No vamos a ahondar más en que La Masia es una fuente inagotable de talentos, una solución a cualquier tipo de problema y contratiempo en el primer equipo y un ejemplo de gestión en todos sus estamentos. Eso es algo de sobras conocido y que nunca tendrá el suficiente reconocimiento. Partiendo de ahí, el hecho de que en Newcastle, en un contexto complicadísimo, unos octavos de final de Champions League, debutara un chico de forma oficial y encima lo hiciera con personalidad y desparpajo es algo muy reseñable.

Buena parte del mundo del fútbol y del barcelonismo descubrieron en Saint James' Park quién es Xavi Espart. Un lateral completísimo, capaz de ir por dentro y por fuera y al que Hansi Flick equiparó tan solo unos días antes con el mismísimo Philipp Lahm. Guardando distancias y respetando el recorrido y la enorme trayectoria que logró el jugador alemán, claro.

De Vilassar y captado del Vilassar

Espart, natural de Vilassar de Mar, es de 2007, esa quinta tan prolífica de los Lamine Yamal, Jofre Torrents, Marc Bernal y Pau Cubarsí, no siempre fue defensa. De hecho, él creció siendo centrocampista. Primero pivote y luego interior. Aterrizó siendo apenas benjamín en 2015 y en toda su etapa en el fútbol 7 actuó como capitán (luego también lo seguiría siendo años posteriores, pero no de primero, algo que solía ejercer Bernal). Tenía desparpajo, personalidad, liderazgo. Algo muy valorado por los entrenadores en sus inicios. Xavi también pasó por la Escuela del Europa y luego por el Vilassar, el equipo de su pueblo. De ahí lo captaron y dio el salto al Barça. "El club de mi vida", tal y como dijo él tras el choque en Newcastle.

Xavi Espart, en sus inicios con el Barça / SPORT

Un 'experimento' remoto

Xavi ha debutado en la élite como lateral diestro. De hecho, se ha convertido en uno de los mejores del panorama nacional de su generación en esa demarcación. De ahí que también acuda con frecuencia a las llamadas de las selecciones inferiores. Pero no fue hasta hace apenas tres años que se estrenó en ese carril diestro de la defensa. Y la historia es un cúmulo de casualidades.

El cadete A de Ivan Carrasco se había quedado por lesión sin los dos laterales diestros. El técnico probó a un extremo y algún otro 'experimento' más sin demasiado éxito. Hasta que Carrasco se lo propuso a Espart. Debutó un partido en casa y ahí se quedó. Seguramente sea una de las maniobras más remotas y de mayor valor de los últimos tiempos en Can Barça. Un par de años antes había vivido algunos momentos más delicados, participando algo menos por el 'overbooking' de centrocampistas TOP.

Espart, en una imagen de sus inicios con el Barça / SPORT

Fue el tesón del chico y su adaptación a una nueva demarcación lo que hizo que no solo se mantuviera vistiendo de azulgrana, sino que acabara evolucionando y convirtiéndose en uno de los mejores zagueros de La Masia. Aprovechaba su toque y recursos técnicos aprendidos durante tantos años jugando de centrocampista para asociarse por el costado derecho, por fuera, pero sobre todo por dentro, lo que le convertía en imprevisible y en un filón importante en ataque por sus incursiones inesperadas para los rivales. Y fue también ganando solidez defensiva y creciendo a nivel táctico. Por cierto, nunca vivió en La Masia hasta el primer año de juvenil, que tuvo que mudarse por exigencias de los estudios y entrenamientos.

Clave en el triplete del Juvenil A de Belletti

Hasta convertirse el curso pasado, siendo juvenil de primer año, en una pieza clave en el Juvenil A de Belletti que logró el triplete. Con actuación estelar en la Intercontinental sub'20 de Maracaná, por cierto. Haciendo diabluras por el costado derecho con su paisano Jan Virgili, también de Vilassar. Tal había sido su impacto que firmó una segunda renovación, en este caso hasta 2028.

FC Barcelona

Y en este arranque de curso su explosión ha traspasado hacia lo mediático. Goles espectaculares y asistencias de alta escuela como la que dio a Sama Nomoko ante la UE Sant Andreu. Y la llamada de Flick para entrenar con el primer equipo a inicios de curso. Luego llegó la lesión de rodilla en el peor momento. Y el regreso. Apenas había enlazado unos cuantos partidos con el filial que las circunstancias en el primer equipo volvieron a reclamarle. El resto, ya es historia.