Las recompras que se queda el Barça tras un mercado distinto

Ha sido muy interesante seguir en este mercado de fichajes la estrategia del Barça a la hora de afrontar casos de futbolistas de La Masia que no tenían cabida para Hansi Flick en el primer equipo, pero tampoco podían seguir jugando en el filial en Segunda RFEF.

La mayoría de casos se fueron resolviendo hacia el final del mercado. El técnico alemán quiso ver durante la pretemporada a todas sus piezas y tomar una decisión definitiva, a pesar de que a todos los conocía ya. Jofre, Tommy, Espart, Guille, Toni o Álvaro Cortés habían trabajado en un momento u otro a sus órdenes. Todos, de hecho, han debutado en el primer equipo con él al frente menos Guille Fernández.

Porcentajes de futuro

El club tenía claro desde el principio que la prioridad eran traspasos. Ingresar una suma de dinero que ayudara al ‘fair play’ y a las arcas del club, pero siempre manteniendo un control. En todos los casos hay porcentaje de futura venta, más o menos elevado (50% en Jofre, Toni o Álvaro, 40% en el de Guille, algo menos en el de Tommy).

Tommy, tras su debut con el Braga / Sportin Braga

Y las recompras se pusieron en función de la suma de dinero. El Braga pagó por Tommy 11 kilos (más tres en variables) y ahí el Barça no tiene recompra. Pero sí se la guardó por Guille, Toni o Jofre. En todos los casos a partir del segundo año, en 2028. Si el club comprador hubiera ofrecido más, se hubiera negociado. Esa era la consigna de la secretaría técnica de Deco. A mayor suma de traspaso, menor porcentaje se quedaba el club azulgrana.

Jofre Torrents con la camiseta del Ajax / Ajax

En SPORT ya informamos que la recompra por Jofre será de 14 millones de euros. Y las de Guille y Toni oscilarán también entre 10 y 15 'kilos'. La entidad catalana tiene esperanzas puestas en la evolución de todos ellos. Y en la de un Álvaro Cortés que es, quizás, el jugador más hecho y que ya ha arrancado como titular indiscutible en el Royal Antwerp. Un proyecto de futbolista profesional de nivel alto sí o sí.

Modus operandi claro

El 'modus operandi' ha estado claro desde que se empezó a definir quién sí y quién no. Alguno acabará triunfando en el Barça y el camino será algo más espinoso que el de otros. Pero válido igual.