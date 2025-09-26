Recomendaciones de movilidad para el Barça-Real Sociedad en Montjuïc

Este domingo 28 de septiembre, a las 18.30 horas, coincidirán varios eventos que prevén una gran afluencia de público. Por un lado, el FC Barcelona se enfrentará a la Real Sociedad en el Estadi Olímpic Lluís Companys; y, por otro, se celebrará el cierre de la fiesta de La Mercè 2025 en la montaña de Montjuïc. El club blaugrana ha emitido una nota a través de su página web para recomendar, tal como hizo la temporada pasada, seguir las indicaciones de movilidad establecidas, ya que esta coincidencia de eventos provocará afectaciones importantes en la zona de Montjuïc debido al cierre de los accesos a la montaña por el piromusical.

Para dar respuesta a los diferentes desplazamientos que se producirán en Montjuïc y cubrir todas las necesidades de movilidad, el FC Barcelona, conjuntamente con el Ajuntament de Barcelona y la Guàrdia Urbana, mantiene el plan de movilidad acordado en las últimas temporadas para facilitar los desplazamientos de socios, socias y aficionados del Barça al Estadi Olímpic Lluís Companys.

A partir de las 15 horas, y como es habitual los días de partido, se activará el dispositivo especial. Los vehículos no podrán circular por los puntos más próximos al Estadi Olímpic Lluís Companys, y para acceder a los entornos de la Anilla Olímpica será imprescindible disponer de acreditación. También quedará cerrado el uso de las escaleras mecánicas. De cara a este domingo —y siempre que el Barça juegue en Montjuïc—, se recomienda a los espectadores desplazarse preferentemente a pie o en transporte público.

Priorizar el transporte público o desplazarse a pie

Además, entre las recomendaciones habituales también se incluye la de desplazarse con antelación. En cuanto al transporte público, cabe destacar especialmente el funicular de Montjuïc, que no se verá afectado y funcionará hasta las 22 horas. Igualmente, se pueden utilizar los servicios de metro y de Ferrocarrils de la Generalitat para llegar a los entornos de la montaña: Espanya (L1, L3, L8 y otras líneas de FGC); Poble Sec (L3); Paral·lel (L2, L3); Foc (L10 Sur); Magòria – La Campana (L8 y otras líneas de FGC). Paralelamente, también se puede optar por los autobuses de TMB que llegan hasta plaza de España (D20, D40, H12, H16, V7, 13, 23, 46, 52, 65, 79, 91, 109, 150 y 165) y el paseo de la Zona Franca (H16, V3, V5, 23, 109 y 125). También se podrá acceder a la Anilla Olímpica en taxi, priorizando la calle del Foc.

En cuanto a las motocicletas, hasta un máximo de 3.500 podrán estacionar en zonas próximas al Estadio. No obstante, el tráfico de vehículos a motor quedará cortado en la avenida Maria Cristina. En caso de que no haya otra alternativa que acceder a la montaña en coche, se podrá utilizar el aparcamiento de Fira Gran Via, en L’Hospitalet, con modalidad de prepago y tarifas reducidas.

Servicio de lanzaderas disponible

En esta ocasión, y debido a las afectaciones previstas, la parada de las lanzaderas habitualmente situada en la avenida de la Reina Maria Cristina se trasladará a la avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia, frente al CaixaForum. El servicio estará operativo desde las 16.30 horas hasta las 18.15 horas, es decir, hasta 15 minutos antes del inicio del partido. Una vez finalizado el encuentro, este servicio no estará disponible en el trayecto de vuelta.

Por su parte, las personas que estacionen en el aparcamiento de Fira Gran Via, en L’Hospitalet, dispondrán de un servicio gratuito de lanzaderas para acceder al Estadi Olímpic Lluís Companys a través de la calle del Foc. Este servicio funcionará desde las 16.30 horas hasta las 18.30 horas. Al finalizar el partido, el único acceso habilitado para la salida de las lanzaderas será también por la calle del Foc, debido a la coincidencia horaria con el piromusical de clausura de las Fiestas de La Mercè 2025.

El club proporciona también una serie de indicaciones sobre accesibilidad para personas con discapacidad, movilidad reducida o usuarias de silla de ruedas, así como para sus acompañantes.