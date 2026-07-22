La recomendación de Lamine Yamal a un influencer con apenas 15 años: "Hay un jugador del Cadete B que se llama Pau Cubarsí"

Lamine Yamal y Pau Cubarsí se proclamaron campeones del mundo el pasado domingo, conquistando su primer Mundial con tan solo 19 años. Los dos futbolistas del FC Barcelona fueron protagonistas en el título de la selección española, especialmente el central azulgrana, que firmó un torneo sobresaliente.

Cubarsí fue uno de los grandes nombres. El central recibió el premio al jugador más joven del Mundial, aunque muchos consideran que su rendimiento también le hacía merecedor del galardón al mejor futbolista del campeonato. Junto a Aymeric Laporte formó una pareja de centrales sólida, segura y precisa, clave para que España encajara únicamente un gol en todo el Mundial.

La recomendación de Lamine a Cubarsí

El momento ha provocado que resurja una conversación de hace cuatro años entre Lamine Yamal y el creador de contenido Federico Ruiz. En aquel momento, el extremo del Barça tenía apenas 15 años y fue preguntado por algún jugador de la cantera que destacara especialmente.

Fede Ruiz le escribió: "¿Algún jugador de la cantera así cadete que destaque y que a ti te guste, que pienses que tiene potencial? Para hacer un vídeo." La respuesta de Lamine fue tremenda.

"Hay un jugador que esta temporada estaba en el Cadete B, pero que para mí es el mejor central de La Masia. Se llama Pau Cubarsí. Es internacional con España también", respondió el joven azulgrana, señalando al defensa cuando todavía era un desconocido para la mayoría de aficionados.

Pasado y presente

Lamine Yamal y Pau Cubarsí coincidieron en las categorías inferiores de La Masia. En aquel momento, Lamine apenas tenía 15 años y jugaba en el Cadete del conjunto azulgrana, donde ya era considerado una de las grandes joyas de la cantera. Con el paso del tiempo, aquellas palabras han adquirido un significado especial.

Cubarsí es uno de los pilares del primer equipo del Barça y además se ha convertido en una de las grandes revelaciones del fútbol europeo. Cuatro años después de aquella conversación, Lamine Yamal y Pau Cubarsí han levantado juntos la Copa del Mundo con la selección española, confirmando que aquella recomendación del extremo fue acertadísima.

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El resto, como suele decirse, es historia. Primer Mundial.