Recital de Bardghji y Guille en el triunfo 'oculto' ante el Atlètic Lleida

El Barça Atlètic se llevó una victoria en el Estadi Johan Cruyff al imponerse 3-2 al Atletic Lleida en un duelo a puerta cerrada que dejó mucho que comentar. Aunque el marcador fue ajustado, los azulgranas demostraron que la cantera promete mediante muchos destello de calidad individual.

La tarde tuvo dos protagonistas indiscutibles: Roony Bardghji y Guille Fernández. El primero no se ejercitó por la mañana con el primer equipo, pero por la tarde se desquitó con un auténtico partidazo. Fue un dolor de cabeza constante para la defensa rival, generó ocasiones, provocó un penalti y además lo transformó a lo panenka, dejando claro su descaro para aquellos que aún no lo conocían.

Guille Fernández, a otro nivel

Quien también estuvo espectacular fue Guille Fernández, que se sumó a la fiesta con un golazo por toda la escuadra y que demostró que tiene calidad de sobras para triunfar en el Barça pese a varias tentadoras ofertas de equipos 'top' de Europa. El tercero llevó la firma de Aziz, que culminó una jugada rápida con un remate preciso.

El encuentro también dejó detalles a tener en cuenta. Héctor Fort solo jugó la primera mitad, en lo que pareció una decisión pactada dentro de la rotación. En la grada se pudo ver a Gavi, que no se quiso perder el partido de sus compañeros el día antes de viajar a Valencia para enfrentarse al Levante en la segunda jornada liguera.

La cara amarga fue la lesión de Baba Korouma. El central azulgrana se tuvo que retirar en camilla y, aunque parece que ha habido cierta precaución en su substitución, no se descarta una lesión.

Quien también disputó 60 minutos para demostrar su potencial fue Toni Fernández. El extremo no anotó pero dejó destellos de calidad que demuestran que está predestinado a tener un largo futuro en el Barça. Este año estará a las órdenes de Juliano Belletti pero, viendo su evolución y espectacular rendimiento, no se descarta que suba a entrenar con el primer equipo a las órdenes de Flick e incluso que entre en varias convocatorias. Aun así, desde la entidad azulgrana se confía en que Toni sea el 'capitán general' que guie al filial azulgrana con el objetivo de regresar a la 1ª RFEF.

En definitiva, un amistoso que, pese a no tener público, sirvió para ver a jóvenes talentos culés sacando brillo a su fútbol y demostrando que vienen pisando fuerte. Bardghji y Guille Fernández dejaron dos golazos de esos que hacen levantar de la silla, mientras que Aziz remató la faena para anotar el 3-2.