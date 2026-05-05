¿Cuándo recibiría el Barça el trofeo de Liga? Así se hace en Europa

El Barça ya toca la Liga con la punta de los dedos. La victoria en Pamplona permitió mantener la ventaja de 11 puntos con solo 4 jornadas por disputarse. Por tanto, el equipo será campeón únicamente con que puntúe en el próximo partido de Liga, frente al Real Madrid en el Spotify Camp Nou.

La logística de la celebración ya está en marcha como previsión. Una de las dudas es saber cuándo el equipo recibiría el trofeo de la Liga. En la agenda del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aún no se ha contemplado esta posibilidad. El presidente Rafael Louzán debe concretar su planning de esta semana y aún no está decidido si el domingo estará en el clásico del Spotify Camp Nou.

Rafael Louzán junto al presidente del Barça, Joan Laporta / RFEF/EFE

De todos modos, la opción de que el trofeo de Liga ya esté presente en el Estadi este domingo parece difícil porque el Real Madrid es el otro rival implicado en la lucha por el título y sus opciones matemáticas aún estarían encima de la mesa. Opciones remotas, pero la Liga no se puede dar por ganada sin que los números así lo indiquen.

El modelo europeo

El escenario más probable sería seguir el modelo del resto de Europa. Ya hay dos ganadores de grandes ligas: el Bayern en Alemania y el Inter en Italia. En ambos casos, los equipos no han recibido los trofeos como campeones.

El Bayern lo hará en el último partido de la Bundesliga en casa contra el Colonia el próximo 16 de mayo. La típica fiesta en la que se entrega la bandeja de campeones y en la que las enormes botellas de cerveza son descorchadas por los futbolistas.

El Bayern levantará la bandeja de campeón en el último partido en casa / CHRISTIAN BRUNA / EFE

Por su parte, el Inter ganó el Scudetto este fin de semana tras derrotar al Parma. Los futbolistas celebraron el título 21 sobre el césped del Giuseppe Meazza, pero tampoco sin recibir el trofeo. El acto protocolario se llevará a cabo el fin de semana del 16-17 de mayo después del partido en casa contra el Hellas Verona.

Los jugadores del Inter celebraron su 21 Scudetto sobre el césped del Giuseppe Meazza / MATTEO BAZZI / EFE

En el caso de la Premier League, la igualdad es máxima entre el Arsenal y el Manchester City. La tradición marca que la copa se entrega en casa del campeón en la última jornada del campeonato. De persistir la igualdad hasta la última jornada, el Arsenal termina en el feudo del Crystal Palace, mientras que el Manchester City juega ante el Aston Villa en el Etihad Stadium. La Premier League, en este supuesto, quizá debería entregar el trofeo fuera de casa si los 'gunners' son los campeones.

Pep Guardiola, posando con el trofeo de la Premier League / Nick Potts/PA Wire/dpa

En Francia ocurre lo mismo. El campeón recibe el trofeo en casa. Normalmente no hay problema porque el PSG se ha acostumbrado a ganar los títulos con varias jornadas de antelación y se puede programar tranquilamente la entrega de la copa.

Por tanto, en el caso del Barça, la opción que parece más probable a día de hoy es que el trofeo se entregue el fin de semana del 16-17 de mayo en el partido ante el Betis en el Spotify Camp Nou, siempre y cuando el equipo cumpla y saque un punto en los dos próximos partidos, frente al Real Madrid en casa y el Alavés en Mendizorroza.