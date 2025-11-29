¿Recibirá el Barça algún bonus si Vitor Roque conquista la Libertadores?

Vitor Roque afronta este sábado (a las 22 h, horario peninsular) el partido de su vida: la final de la Copa Libertadores 2025. Tigrinho es la esperanza de gol de un Palmeiras que mide fuerzas, en un duelo doméstico, con el Flamengo en el Estadio Monumental U, en Lima.

Cara a cara estarán las dos superpotencias sudamericanas de los últimos tiempos en busca de un título —el tercero para cada uno en menos de siete años— que les permitiría convertirse en el primer conjunto brasileño tetracampeón de la principal competición de clubes del continente.

Para Tigrinho es la oportunidad de sumar el primer gran título de su palmarés (donde ya figura un Sudamericano Sub-20), después de haber perdido la final de este mismo torneo en 2022 ante el Flamengo. Es el partido del año en Sudamérica y podría servir al joven delantero centro, de tan solo 20 años, para culminar la temporada de su resurrección de la mejor forma posible.

El delantero centro pertenecía al Barça hasta finales de febrero. Fue entonces cuando se rompió su cesión al Betis y fue traspasado al Palmeiras. El club brasileño que preside Leila Pereira pagó 25,5 millones de euros por el 80% de los derechos económicos. El Barça, que había abonado 40 millones al Athletico Paranaense, mantuvo el 20% restante.

En la Ciutat Esportiva ya se frotan las manos, porque el resurgimiento de Tigrinho en su país ha llamado la atención de la Premier League, la liga financieramente más potente del planeta, con el permiso de Arabia Saudita.

Su agente, André Cury, asegura que maneja ofertas de 50 millones de euros. Si estas cifras se concretan, el Barça ingresaría unos 10 millones adicionales, algo especialmente valioso en plena etapa de reconstrucción financiera del club que preside Joan Laporta. Uno de los clubes interesados en el exblaugrana sería el Manchester United, en permanente proceso de transición.

Al margen de lo que ocurra esta tarde en Lima, Vitor Roque ha firmado una temporada portentosa en el Verdão: 20 goles y 5 asistencias. Y, en la segunda mitad del año, se ha consolidado como el ‘9’ en mejor forma del continente, formando una temible dupla con el argentino Flaco López. Tanto es así que Carlo Ancelotti, que mantiene abiertas las dos plazas de delantero centro para el Mundial 2026, se lo llevó en la última fecha FIFA. Tigrinho jugó 45 minutos en el empate de la Canarinha ante Túnez (1-1) en un amistoso en Lille.

En el acuerdo de traspaso del jugador, el Barça estipuló con el Palmeiras una serie de variables por valor de 5 millones de euros, de difícil cumplimiento. Dos millones corresponden a que Vitor Roque sea finalista del Balón de Oro; otros dos se activarían si el futbolista quedaba entre los tres mejores del Mundial de Clubes. El millón restante, en principio, dependía de que el Palmeiras ganara la competición organizada por la FIFA, en la que fue eliminado por el Chelsea en cuartos de final.

Por tanto, según confirman fuentes próximas al jugador a SPORT, el Barça no cobrará ningún variable si Tigrinho se proclama campeón de la Copa Libertadores hoy ni durante los próximos cuatro años que aún tiene de contrato con el tradicional equipo de la colonia italiana en São Paulo.