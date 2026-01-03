Recibimiento muy hostil a Joan Garcia: pancartas, ratas de peluche y billetes con su cara

La decisión de Joan Garcia de marcharse al máximo rival todavía duele en la afición perica. Lo que para unos era una oportunidad de continuar creciendo en el mundo del fútbol, otros lo vieron como una auténtica traición a los suyos. Y así lo hicieron saber.

Pese a ser una pieza fundamental del cuadro perico la temporada pasada en la permanencia en Primera División, los aficionados blanquiazules no perdonan su decisión de firmar por los azulgranas el pasado verano.

Ya se notó tan solo saltar al campo. Joan Garcia, que no entró a pisar el césped antes del calentamiento, fue abucheado e insultado cuando entró por primera vez al terreno de juego por prácticamente todo el público local. Joan saltó a calentar al fondo contrario a La Curva (el sector ultra del Espanyol), pero a pesar de esto no se libró de un recibimiento muy hostil. Silbidos, insultos y gritos de "P... Barça" llenaron el estadio durante varios minutos.

El ambiente se tranquilizó durante el calentamiento, pero los decibelios volvieron a subir cuando la megafonía anunció la alineación de los de Flick. La afición perica gritó en contra de todos, aunque los peor parados fueron el portero y Lamine Yamal.

De hecho, el propio club perico se protegió ante la visita del guardameta de Sallent poniendo redes en los goles para evitar el lanzamiento de objetos al terreno de juego, puesto que el Espanyol está apercibido de cierre del estadio y el ambiente en la previa del duelo ha sido de alta tensión.

Insultos y pancartas en las afueras del estadio

El autobús del conjunto perico tuvo un recibimiento a la altura del encuentro. Miles de aficionados locales se acercaron para animar a su equipo mientras estos ingresaban al terreno de juego, aunque sin olvidarse de su exjugador.

Durante los momentos previos a la llegada del bus se escucharon cánticos en contra de Joan García como: "Queremos la cabeza de Joan". Además, en los aledaños del RCDE Stadium se colocaron varias pancartas con lemas como: "Eras de los nuestros. Te fuiste al máximo rival demostrando que tu amor al club no era leal" o tildando al de Sallent de "rata" y "judas".

Durante el encuentro está previsto que algunos aficionados lancen ratones de peluche al terreno de juego. El Espanyol puso las redes para proteger a los futbolistas de posibles lanzamientos, pero en la previa ya se dejaron ver junto a billetes con la cara del portero azulgrana.

La vuelta de Joan Garcia a su antiguo estadio es uno de los puntos fundamentales de este primer derbi de la temporada.