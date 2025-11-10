LALIGA
Rechazan una oferta millonaria por Etta Eyong
El máximo accionista del Levante explicó que reciben ofertas por el delantero cada día
Etta Eyong es una de las grandes irrupciones de la temporada en LaLiga. El delantero del Levante lleva seis goles en 12 partidos este curso y es la gran esperanza del conjunto granota para mantener la categoría.
Antes de su llegada al Ciutat de Valencia, el jugador ya lo hizo muy bien con el Villarreal y apuntaba a delantero grande. El Barça se interesó en ese momento, pero no se decidió a entrar en la operación por temas de fair play. El Levante aprovechó y se lo llevó por solo 3,8 millones de euros por el 80% de sus derechos federativos.
Sus primeras apariciones en Liga ya han dejado claro que la operación le puede salir redonda al conjunto valencianista. No solo el Barça se ha interesado en el camerunés, también el Real Madrid y clubes de la Premier League que ven en el un delantero para el futuro. Pero la primera gran oferta ha llegado desde Rusia.
30 millones por Etta Eyong
Según el portal 'GiveMeSport', el Levante habría rechazado una oferta de 30 millones de euros del CSKA Moscú por el jugador. Además, el jugador tampoco estaba interesado en marcharse del máximo nivel europeo viendo las 'novias' que tiene.
José Danvila, el máximo accionista del Levante, afirmó en Radio MARCA Valencia hace unos días que reciben ofertas por el delantero todos los días, pero que el jugador no se iba a vender y no iban a venderlo en este mercado de invierno. Aunque dejó la puerta abierta a lo que pase cuando termina la temporada.
La vena de Etta Eyong al Levante tenía una cláusula por la que el Villarreal recibiría un 20% del montante económico si la oferta supera los 15 millones de euros. En este caso, los groguets se hubiesen llevado 6 'kilos'.
Como hemos ido explicando en SPORT, el Barça lo tiene en la lista como uno de los posibles candidatos a sustituir a Robert Lewandowski cuando termine contrato. Los culés necesitarían un delantero centro y la opción del camerunés sería 'low cost'.
El Madrid también está atento a los movimientos del jugador, aunque con Endrick y Gonzalo sin minutos, parece difícil que los blancos fichen a otro jugador en esa misma demarcación. En Europa, el conjunto que más se ha interesado ha sido el Arsenal, que querría ficharlo y dejarlo cedido hasta final de temporada en España.
