FC BARCELONA
Receba, Noel Robinson y Juan Bergman, estrellas de las redes en Montjuïc
El Barça volvió a ser un polo de atracción en Montjuïc más allá del fútbol: las estrellas digitales Receba, Noel Robinson y Juan Bergman se dejaron ver en el Olímpic
SPORT.es
En el partido de este fin de semana en el Estadi Olímpic Lluís Companys, la atención no se centró únicamente en lo deportivo: tres de los influencers más seguidos del planeta, Luva de Pedreiro —más conocido como Receba—, Noel Robinson y Juan Bergman, se dejaron ver en Montjuïc y compartieron su pasión por el fútbol azulgrana.
Iran Ferreira, de 22 años, es el brasileño que hay detrás de Receba, un fenómeno de internet que saltó a la fama grabando vídeos en campos de tierra de su pueblo natal en Bahía. Sus celebraciones explosivas y su famoso grito de “Receba!” se hicieron virales hasta convertirlo en uno de los grandes referentes digitales del fútbol. Hoy acumula millones de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube, y ha colaborado con estrellas internacionales y marcas de primer nivel.
Junto a él estuvo Noel Robinson, el bailarín alemán que responde al nombre artístico de Noel Goes Crazy en TikTok e Instagram. Con un estilo único y coreografías que han conquistado a millones de usuarios, Noel ha convertido la danza en un lenguaje global que conecta con nuevas generaciones.
La nómina de invitados la completó Juan Bergman, también influencer y creador de contenido, que forma parte de esta nueva ola de referentes digitales que cruzan fronteras gracias a su presencia en redes sociales.
El Barça refuerza su presencia en TikTok, Instagram o YouTube con estos creadores de contenido.
- Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: resultado y goles del derbi en vivo | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Atlético - Real Madrid
- Lo que no se vio del derbi: el pique de Vinicius con Giuliano, el enfado de Carvajal y el móvil de Florentino
- Rashford y el test de Flick
- Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- ¡Confirmado! Joan Garcia, baja para las próximas 4-6 semanas
- A Vinicius lo vendería hoy mismo: ni sus compañeros lo aguantan