Receba, Noel Robinson y Juan Bergman, estrellas de las redes en Montjuïc

En el partido de este fin de semana en el Estadi Olímpic Lluís Companys, la atención no se centró únicamente en lo deportivo: tres de los influencers más seguidos del planeta, Luva de Pedreiro —más conocido como Receba—, Noel Robinson y Juan Bergman, se dejaron ver en Montjuïc y compartieron su pasión por el fútbol azulgrana.

Iran Ferreira, de 22 años, es el brasileño que hay detrás de Receba, un fenómeno de internet que saltó a la fama grabando vídeos en campos de tierra de su pueblo natal en Bahía. Sus celebraciones explosivas y su famoso grito de “Receba!” se hicieron virales hasta convertirlo en uno de los grandes referentes digitales del fútbol. Hoy acumula millones de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube, y ha colaborado con estrellas internacionales y marcas de primer nivel.

Receba con Joan Laporta / FCB

Junto a él estuvo Noel Robinson, el bailarín alemán que responde al nombre artístico de Noel Goes Crazy en TikTok e Instagram. Con un estilo único y coreografías que han conquistado a millones de usuarios, Noel ha convertido la danza en un lenguaje global que conecta con nuevas generaciones.

La nómina de invitados la completó Juan Bergman, también influencer y creador de contenido, que forma parte de esta nueva ola de referentes digitales que cruzan fronteras gracias a su presencia en redes sociales.

El Barça refuerza su presencia en TikTok, Instagram o YouTube con estos creadores de contenido.