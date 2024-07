El recado de Pedro sobre su salida del Barça: "El entrenador..."

Han pasado ya nueve años desde que Pedro Rodríguez jugó su último partido con la camiseta del FC Barcelona. El jugador tinerfeño, recordado con cariño como 'Pedrito' igual que en sus inicios en el primer equipo del Barça bajo los mandos de Pep Guardiola, concedió una entrevista a 'Jijantes' en la que ha repasado su pasado azulgrana y la actualidad de la selección española con Lamine Yamal y Nico Williams como protagonistas.

El jugador español, en un acto de sinceridad, confesó a Gerard Romero alguno de los detalles de su marcha del FC Barcelona en el verano de 2015 después de conquista la Supercopa de Europa en Tiflis ante el Sevilla. Pedro, titular de aquel famoso tridente junto a Messi y Villa en la época de Guardiola, era ya por aquel entonces un suplente de lujo de la MSN con el propio Leo, Suárez y Neymar con Luis Enrique en el banquillo:

"Mi salida del Barça fue difícil porque era el club de mi vida y llevaba ahí muchos años. El presidente estaba conmigo, pero el entrenador no tanto. Me gusta como salí, con el cariño de los compañeros y la afición", aseguró con 'palito' incluido a la gestión de Lucho.

El ex del FC Barcelona recordó también con nostalgia su paso por el club azulgrana, rememorando grandes momentos y, sobre todo, el privilegio de compartir vestuario con algunos de los mejores de la historia:

"Tener la suerte de poder jugar con Messi, Xavi, Iniesta... de poder marcar en todas las competiciones y tener una carrera exitosa en mi primera etapa como jugador me hace sentir un privilegiado".

La petición a Xavi

El todavía delantero de la Lazio, sin embargo, tiene otra espina clavada de su final de etapa en Barcelona. Pedro, que fue jugador del primer equipo durante seis temporadas, marcó 99 goles oficiales, a uno del centenar que habría sido su sueño.

De hecho, el propio futbolista declaró a modo de broma que en alguna ocasión había hablado con Xavi de volver para completar la faena: "Me quedé a un gol de los 100 con el Barça. Cuando estaba Xavi le decía que me llevara para tirar un penalti y me iba. Me quedó una espinita de poder cerrar esta historia", bromeó.

Lamine Yamal, Nico y el momento de la selección

Pedro, que fue titular en el Mundial que se ganó hace 14 años en Sudáfrica y que también formó parte del grupo que conquistó la Eurocopa de 2012, ha tenido también palabras de elogio para la selección actual, finalista de la Euro en Alemania:

"Lamine y Nico tienen ese desparpajo, esas ganas de querer hacerlo bien, que disfrutan... y lo transmiten a la gente que los ve. Ojalá puedan completar este gran torneo que han hecho como Selección".